https://ria.ru/20240325/krokus-1935632165.html
Трагедия в "Крокусе" навсегда останется в памяти россиян, заявил Песков
Трагедия в "Крокусе" навсегда останется в памяти россиян, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2024
Трагедия в "Крокусе" навсегда останется в памяти россиян, заявил Песков
Трагедия в "Крокусе" так же, как и обстрел силами НАТО Белграда и трагедия в Хатыни, останется навсегда в памяти россиян, сказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:45
2024-03-25T12:45
2024-03-25T12:45
теракт в "крокус сити холле"
дмитрий песков
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935081094_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_59873ec5e1c27fe74f88394ba8f878e4.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Трагедия в "Крокусе" так же, как и обстрел силами НАТО Белграда и трагедия в Хатыни, останется навсегда в памяти россиян, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Эмоционально (похожи), как минимум, потому что это те трагедии, которые всегда остаются в памяти, в памяти, как минимум, нашего народа, в памяти россиян. И они всегда останутся в памяти россиян", - сказал Песков на вопрос журналистов, можно ли как-то связать в историческом контексте и похожи ли друг с другом трагедии в "Крокусе", в Хатыни 22 марта 1943 года, а также бомбежка Белграда 25 лет назад. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Дмитрий Песков, Крокус Сити Холл
Трагедия в "Крокусе" навсегда останется в памяти россиян, заявил Песков
Песков: трагедия в "Крокусе" останется в памяти россиян, как и обстрел Белграда
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Трагедия в "Крокусе" так же, как и обстрел силами НАТО Белграда и трагедия в Хатыни, останется навсегда в памяти россиян, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эмоционально (похожи), как минимум, потому что это те трагедии, которые всегда остаются в памяти, в памяти, как минимум, нашего народа, в памяти россиян. И они всегда останутся в памяти россиян", - сказал Песков на вопрос журналистов, можно ли как-то связать в историческом контексте и похожи ли друг с другом трагедии в "Крокусе", в Хатыни 22 марта 1943 года, а также бомбежка Белграда 25 лет назад.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.