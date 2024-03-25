https://ria.ru/20240325/krasnogorsk-1935736366.html

В буддийских монастырях России прочтут молебны о погибших в Красногорске

В буддийских монастырях России прочтут молебны о погибших в Красногорске - РИА Новости, 25.03.2024

В буддийских монастырях России прочтут молебны о погибших в Красногорске

Ламы всех монастырей Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) прочтут специальные молебны о погибших при теракте в "Крокус сити холле", сообщил в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:57

2024-03-25T18:57

2024-03-25T18:57

религия

россия

красногорск

украина

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ламы всех монастырей Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) прочтут специальные молебны о погибших при теракте в "Крокус сити холле", сообщил в понедельник российский Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям."Специальный молебен, посвященный погибшим в теракте в "Крокус сити холле", прочитают ламы во всех монастырях Буддийской традиционной сангхи России", - говорится в Telegram-канале фонда.Согласно сообщению канала фонда, читаться будет посвященный погибшим молебен Юроол (слово из бурятского языка) - благое пожелание о том, чтобы уходящее из тела сознание нашло добрую участь. Согласно данным на сайте Буддийской традиционной сангхи России, Юроол рекомендуется заказывать еженедельно в течение 49 дней со дня смерти человека, так как в этот период по буддийскому учению умерший попадает в промежуточное состояние между воплощениями - "бардо". Пребывание в нем может быть пугающим и мучительным, и чтение заповеданных Буддой молитв должно помогать усопшим во время пребывания в бардо.В столичном буддийском храме в Отрадном 23 марта прошел молебен о жертвах и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", также там помолились, чтобы такие трагедии не повторялись, сообщил РИА Новости ранее председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935735449.html

https://ria.ru/20240322/strelba-1935044996.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935192819.html

https://radiosputnik.ru/20240325/krokus-1935730306.html

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Никита Бизин

россия, красногорск, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия