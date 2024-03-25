https://ria.ru/20240325/krasnogorsk-1935736366.html
В буддийских монастырях России прочтут молебны о погибших в Красногорске
В буддийских монастырях России прочтут молебны о погибших в Красногорске - РИА Новости, 25.03.2024
В буддийских монастырях России прочтут молебны о погибших в Красногорске
Ламы всех монастырей Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) прочтут специальные молебны о погибших при теракте в "Крокус сити холле", сообщил в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:57
2024-03-25T18:57
2024-03-25T18:57
религия
россия
красногорск
украина
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890769318_0:353:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1649cc2266be1a141ea57f5be18f2a2.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ламы всех монастырей Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) прочтут специальные молебны о погибших при теракте в "Крокус сити холле", сообщил в понедельник российский Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям."Специальный молебен, посвященный погибшим в теракте в "Крокус сити холле", прочитают ламы во всех монастырях Буддийской традиционной сангхи России", - говорится в Telegram-канале фонда.Согласно сообщению канала фонда, читаться будет посвященный погибшим молебен Юроол (слово из бурятского языка) - благое пожелание о том, чтобы уходящее из тела сознание нашло добрую участь. Согласно данным на сайте Буддийской традиционной сангхи России, Юроол рекомендуется заказывать еженедельно в течение 49 дней со дня смерти человека, так как в этот период по буддийскому учению умерший попадает в промежуточное состояние между воплощениями - "бардо". Пребывание в нем может быть пугающим и мучительным, и чтение заповеданных Буддой молитв должно помогать усопшим во время пребывания в бардо.В столичном буддийском храме в Отрадном 23 марта прошел молебен о жертвах и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", также там помолились, чтобы такие трагедии не повторялись, сообщил РИА Новости ранее председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935735449.html
https://ria.ru/20240322/strelba-1935044996.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935192819.html
https://radiosputnik.ru/20240325/krokus-1935730306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красногорск, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия
Религия, Россия, Красногорск, Украина, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Религия
В буддийских монастырях России прочтут молебны о погибших в Красногорске
Ламы монастырей Буддийской сангхи РФ прочтут молебны о погибших в Красногорске
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ламы всех монастырей Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) прочтут специальные молебны о погибших при теракте в "Крокус сити холле", сообщил в понедельник российский Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.
"Специальный молебен, посвященный погибшим в теракте в "Крокус сити холле", прочитают ламы во всех монастырях Буддийской традиционной сангхи России", - говорится в Telegram-канале фонда.
Согласно сообщению канала фонда, читаться будет посвященный погибшим молебен Юроол (слово из бурятского языка) - благое пожелание о том, чтобы уходящее из тела сознание нашло добрую участь. Согласно данным на сайте Буддийской традиционной сангхи России, Юроол рекомендуется заказывать еженедельно в течение 49 дней со дня смерти человека, так как в этот период по буддийскому учению умерший попадает в промежуточное состояние между воплощениями - "бардо". Пребывание в нем может быть пугающим и мучительным, и чтение заповеданных Буддой молитв должно помогать усопшим во время пребывания в бардо.
В столичном буддийском храме в Отрадном 23 марта прошел молебен о жертвах и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", также там помолились, чтобы такие трагедии не повторялись, сообщил РИА Новости ранее председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.