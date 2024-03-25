https://ria.ru/20240325/kndr-1935587260.html

Премьер Японии хочет встретиться с лидером КНДР

Премьер Японии хочет встретиться с лидером КНДР - РИА Новости, 25.03.2024

Премьер Японии хочет встретиться с лидером КНДР

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида передал КНДР свое намерение как можно скорее встретиться... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:04

2024-03-25T10:04

2024-03-25T10:04

в мире

япония

фумио кисида

ким е чжон

ким чен ын

токио

пхеньян

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СЕУЛ, 25 мар – РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида передал КНДР свое намерение как можно скорее встретиться с ее лидером Ким Чен Ыном, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ким Ё Чжон отметила, что Кисида ранее в парламенте проявил интерес к возможности проведения саммита на высшем уровне между КНДР и Японией, и заявила, что японская сторона передала эту позицию КНДР. "Недавно Кисида снова передал нам по другому каналу свое намерение в возможные кратчайшие сроки лично встретиться с председателем Государственного совета КНДР (Ким Чен Ыном)", - заявила Ким Ё Чжон. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси в феврале заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида не раз говорил о своем намерении провести переговоры на высшем уровне с северокорейским лидером для решения проблем в двусторонних отношениях, а также дал понять, что усилия для этого предпринимаются "по различным каналам", но не стал раскрывать подробностей. Ким Ё Чжон ранее заявляла, что если Япония откажется от своей "деструктивной" линии по отношению к КНДР, то стороны могут провести новый саммит в Пхеньяне, а будущее двусторонних отношений зависит от решимости Токио. В частности, она заявила, что "если (Токио) примет политическое решение об открытии нового (запасного) выхода для улучшения отношений, то две страны вполне могут вместе строить новое будущее". Ким Ё Чжон добавила, что если Япония признает право на самооборону Северной Кореи и не будет поднимать "уже решенную" проблему похищенных граждан, которая является лишь препятствием для перспектив двусторонних отношений, то причин, по которым две страны не могли бы сблизиться, нет, и премьер Японии мог бы приехать в Пхеньян. Кисида начал активизировать усилия после того, как в январе Ким Чен Ын направил ему телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава. Он выразил "искреннее сочувствие и соболезнования" Кисиде и в его лице семьям погибших и пострадавшим, а также пожелал жителям затронутого бедствием района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси тогда заявил, что лидеры Северной Кореи не передавали в последние годы соболезнований Японии в связи с землетрясениями. Спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили, по данным японской стороны, по крайней мере 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро похищенных смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 году. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли. Однако Япония считает представленные доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников. В частности, выяснилось, что ДНК предъявленных в качестве доказательств останков не совпадают с ДНК членов семьи похищенных. Япония также настаивает на расследовании судьбы других японцев, по тем или иным причинам оказавшихся в Северной Корее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, фумио кисида, ким е чжон, ким чен ын, токио, пхеньян