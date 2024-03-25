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Следствие восстановило хронологию событий в "Крокусе"
Следствие восстановило хронологию событий в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Следствие восстановило хронологию событий в "Крокусе"
Следствие установило полную хронологию событий в "Крокус сити холле", где 22 марта произошел теракт, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:06
2024-03-25T21:06
2024-03-25T21:48
крокус
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Следствие установило полную хронологию событий в "Крокус сити холле", где 22 марта произошел теракт, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин."В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Следствием установлена полная хронология произошедших событий", - доложил он президенту РФ Владимиру Путину.
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крокус, происшествия, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, владимир путин
Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Владимир Путин
Следствие восстановило хронологию событий в "Крокусе"
Глава СК Бастрыкин: следствие восстановило полную хронологию теракта в "Крокусе"