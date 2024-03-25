https://ria.ru/20240325/khronologiya-1935760431.html

Следствие восстановило хронологию событий в "Крокусе"

Следствие восстановило хронологию событий в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Следствие восстановило хронологию событий в "Крокусе"

Следствие установило полную хронологию событий в "Крокус сити холле", где 22 марта произошел теракт, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:06

2024-03-25T21:06

2024-03-25T21:48

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Следствие установило полную хронологию событий в "Крокус сити холле", где 22 марта произошел теракт, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин."В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Следствием установлена полная хронология произошедших событий", - доложил он президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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крокус, происшествия, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, владимир путин