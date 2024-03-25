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СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/kherson-1935562093.html
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 25.03.2024
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание "Зеркало недели". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T02:34
2024-03-25T02:34
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240325/odessa-1935561560.html
россия
херсон
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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

"Зеркало недели": в Херсоне прогремели взрывы

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание "Зеркало недели".
"Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА
02:14
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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