https://ria.ru/20240325/kherson-1935562093.html
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 25.03.2024
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание "Зеркало недели". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T02:34
2024-03-25T02:34
2024-03-25T02:34
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Зеркало недели": в Херсоне прогремели взрывы