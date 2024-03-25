https://ria.ru/20240325/kherson-1935562093.html

СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 25.03.2024

СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание "Зеркало недели". РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T02:34

2024-03-25T02:34

2024-03-25T02:34

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62f9844596904f82a54dde4ff4fc4131.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240325/odessa-1935561560.html

россия

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире