https://ria.ru/20240325/kartina-1935568545.html
Картина о теракте в "Крокусе" спровоцировала споры о сочувствии к русским
Картина о теракте в "Крокусе" спровоцировала споры о сочувствии к русским - РИА Новости, 25.03.2024
Картина о теракте в "Крокусе" спровоцировала споры о сочувствии к русским
Живущий в США японский художник Сё Сибуя вызвал яростные споры, заслуживают ли россияне сострадания, посвятив картину пятничному теракту в "Крокус сити холле". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:08
2024-03-25T06:08
2024-03-25T07:38
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
маргарита симоньян
украина
россия
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935589521_0:742:1080:1350_1920x0_80_0_0_90f963f67cf59626b3aa7b6e04bd275e.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Живущий в США японский художник Сё Сибуя вызвал яростные споры, заслуживают ли россияне сострадания, посвятив картину пятничному теракту в "Крокус сити холле". Свое последнее творение – фактурные пулевые отверстия на черно-красном фоне, напоминающем зарево пожара, – живописец стилизовал под передовицу New York Times, хотя никакого отношения к газете оно не имеет. Для ясности Сё Сибуя подписал картину "Москва". Пост в социальной сети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) подвергся критике пользователей, которые посчитали неуместным сострадание россиянам в разгар конфликта на Украине. В комментариях нашлось немало людей, давших им отпор. "Это ни в чем не виновные мирные граждане. Они что, не заслуживают сострадания?" - написал один из пользователей. "Из-за такой риторики у нас и разгораются войны", - добавил второй. "Не теряйте человечности", - откликнулся третий. "Что за ад в комментариях… Обратитесь за помощью", - пишут другие, имея в виду, очевидно, поход к психиатру. "Будь сильной Россия! Люблю Москву! Шокирован комментариями", - резюмирует еще один пользователь. "Эти комментарии так ужасны. Когда же украинские люди поймут, что не заслуживает сострадания тот, кто позволяет себе быть бесчеловечным?" - откликнулась пользовательница на прочитанное, назвав его "оправданием терроризма". Сё Сибуя при этом не скрывает симпатий к Украине и посвятил немало работ теме конфликта в этой стране. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240325/ssha-1935561348.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935563541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, маргарита симоньян, украина, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Украина, Россия, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Картина о теракте в "Крокусе" спровоцировала споры о сочувствии к русским
Картина о теракте в "Крокусе" художника Сё вызвала споры о сочувствии к русским
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Живущий в США японский художник Сё Сибуя вызвал яростные споры, заслуживают ли россияне сострадания, посвятив картину пятничному теракту в "Крокус сити холле".
Свое последнее творение – фактурные пулевые отверстия на черно-красном фоне, напоминающем зарево пожара, – живописец стилизовал под передовицу New York Times, хотя никакого отношения к газете оно не имеет. Для ясности Сё Сибуя подписал картину "Москва".
Пост в социальной сети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) подвергся критике пользователей, которые посчитали неуместным сострадание россиянам в разгар конфликта на Украине.
В комментариях нашлось немало людей, давших им отпор. "Это ни в чем не виновные мирные граждане. Они что, не заслуживают сострадания?" - написал один из пользователей. "Из-за такой риторики у нас и разгораются войны", - добавил второй. "Не теряйте человечности", - откликнулся третий. "Что за ад в комментариях… Обратитесь за помощью", - пишут другие, имея в виду, очевидно, поход к психиатру. "Будь сильной Россия! Люблю Москву! Шокирован комментариями", - резюмирует еще один пользователь. "Эти комментарии так ужасны. Когда же украинские люди поймут, что не заслуживает сострадания тот, кто позволяет себе быть бесчеловечным?" - откликнулась пользовательница на прочитанное, назвав его "оправданием терроризма".
Сё Сибуя при этом не скрывает симпатий к Украине и посвятил немало работ теме конфликта в этой стране.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.