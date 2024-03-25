https://ria.ru/20240325/izbienie-1935779338.html

В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине

В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине - РИА Новости, 25.03.2024

В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине

Полиция задержала жителя Волжского Волгоградской области, избившего 73-летнюю женщину в магазине, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T23:16

2024-03-25T23:16

2024-03-25T23:16

происшествия

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 25 мар - РИА Новости. Полиция задержала жителя Волжского Волгоградской области, избившего 73-летнюю женщину в магазине, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее в соцсетях появилось видео из Волжского, на котором мужчина входит в магазин и начинает бить руками и ногами покупателей и сотрудников супермаркета. "Полицейские по горячим следам задержали гражданина, причинившего телесные повреждения 73-летней женщине в магазине в Волжском", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что 34-летнего мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область