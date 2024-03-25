https://ria.ru/20240325/izbienie-1935779338.html
В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине
В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине - РИА Новости, 25.03.2024
В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине
Полиция задержала жителя Волжского Волгоградской области, избившего 73-летнюю женщину в магазине, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T23:16
2024-03-25T23:16
2024-03-25T23:16
происшествия
волжский
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e68374f9d99c69e30992ec61e3abd5e.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 мар - РИА Новости. Полиция задержала жителя Волжского Волгоградской области, избившего 73-летнюю женщину в магазине, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее в соцсетях появилось видео из Волжского, на котором мужчина входит в магазин и начинает бить руками и ногами покупателей и сотрудников супермаркета. "Полицейские по горячим следам задержали гражданина, причинившего телесные повреждения 73-летней женщине в магазине в Волжском", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что 34-летнего мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html
волжский
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b05863332c38976820b716e3dc0b39b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине
Полиция задержала жителя Волжского, избившего 73-летнюю женщину в магазине