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В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине - РИА Новости, 25.03.2024
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23:16 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/izbienie-1935779338.html
В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине
В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине - РИА Новости, 25.03.2024
В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине
Полиция задержала жителя Волжского Волгоградской области, избившего 73-летнюю женщину в магазине, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T23:16
2024-03-25T23:16
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 25 мар - РИА Новости. Полиция задержала жителя Волжского Волгоградской области, избившего 73-летнюю женщину в магазине, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее в соцсетях появилось видео из Волжского, на котором мужчина входит в магазин и начинает бить руками и ногами покупателей и сотрудников супермаркета. "Полицейские по горячим следам задержали гражданина, причинившего телесные повреждения 73-летней женщине в магазине в Волжском", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что 34-летнего мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волгоградской области задержали мужчину, избившего пенсионерку в магазине

Полиция задержала жителя Волжского, избившего 73-летнюю женщину в магазине

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудник МВД России
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МВД России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 мар - РИА Новости. Полиция задержала жителя Волжского Волгоградской области, избившего 73-летнюю женщину в магазине, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео из Волжского, на котором мужчина входит в магазин и начинает бить руками и ногами покупателей и сотрудников супермаркета.
«
"Полицейские по горячим следам задержали гражданина, причинившего телесные повреждения 73-летней женщине в магазине в Волжском", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что 34-летнего мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
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ПроисшествияВолжскийВолгоградская область
 
 
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