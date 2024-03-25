https://ria.ru/20240325/goszakupki-1935564791.html
Эксперт отметил рост в России госзакупок медизделий и лекарств
Эксперт отметил рост в России госзакупок медизделий и лекарств - РИА Новости, 25.03.2024
Эксперт отметил рост в России госзакупок медизделий и лекарств
Количество госзакупок медицинских изделий и лекарств в 2023 году выросло на 7% по сравнению с предшествующими годом, а сумма закупок - почти на 2%, подсчитал... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T04:18
2024-03-25T04:18
2024-03-25T04:18
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Количество госзакупок медицинских изделий и лекарств в 2023 году выросло на 7% по сравнению с предшествующими годом, а сумма закупок - почти на 2%, подсчитал для РИА Новости эксперт сервиса по поиску и сопровождению закупок "Контур.Торги" Василий Данильчик. "Количество закупок медицинских препаратов, реагентов, медицинских инструментов и аппаратов ... увеличилось за 2023 год по сравнению с 2022 годом на 7% - с 1 074 711 до 1 149 860 процедур. Государственные и корпоративные заказчики также нарастили объем закупок на 1,8% - с 2,12 триллиона рублей до 2,16 триллиона рублей", - рассказал он. Отмечается, что большая часть затрат в прошлом году традиционно пришлась на закупку лекарств. Так, больницы, поликлиники и другие государственные и муниципальные учреждения в 2023 году потратили на эти товары 1,17 триллиона рублей, что на 3% меньше, чем в 2022 году. При этом количество завершенных процедур в части закупок медтехники и инструментов выросло на 14%, до 399 тысяч закупок, а сумма закупок - на 5%, до 596 миллиардов рублей. "Количество несостоявшихся закупок на поставку медизделий и лекарств по обоим законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, в которых не было участников либо все участники не были допущены, уменьшилось в 2023 году на 4% - с 160 тысяч до 153 тысяч процедур. Это говорит о том, что поставщики стали активнее подавать заявки на участие в закупках", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20240301/markirovka-1930374455.html
https://ria.ru/20240224/lekarstva-1929048441.html
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россия, экономика
Эксперт отметил рост в России госзакупок медизделий и лекарств
Эксперт Данильчик: госзакупки медизделий и лекарств выросли в 2023 году на 7%
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Количество госзакупок медицинских изделий и лекарств в 2023 году выросло на 7% по сравнению с предшествующими годом, а сумма закупок - почти на 2%, подсчитал для РИА Новости эксперт сервиса по поиску и сопровождению закупок "Контур.Торги" Василий Данильчик.
«
"Количество закупок медицинских препаратов, реагентов, медицинских инструментов и аппаратов ... увеличилось за 2023 год по сравнению с 2022 годом на 7% - с 1 074 711 до 1 149 860 процедур. Государственные и корпоративные заказчики также нарастили объем закупок на 1,8% - с 2,12 триллиона рублей до 2,16 триллиона рублей", - рассказал он.
Отмечается, что большая часть затрат в прошлом году традиционно пришлась на закупку лекарств. Так, больницы, поликлиники и другие государственные и муниципальные учреждения в 2023 году потратили на эти товары 1,17 триллиона рублей, что на 3% меньше, чем в 2022 году.
При этом количество завершенных процедур в части закупок медтехники и инструментов выросло на 14%, до 399 тысяч закупок, а сумма закупок - на 5%, до 596 миллиардов рублей.
"Количество несостоявшихся закупок на поставку медизделий и лекарств по обоим законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, в которых не было участников либо все участники не были допущены, уменьшилось в 2023 году на 4% - с 160 тысяч до 153 тысяч процедур. Это говорит о том, что поставщики стали активнее подавать заявки на участие в закупках", - резюмировал эксперт.