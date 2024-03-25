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В Нижнем Новгороде подросток устроил гонки по пешеходной улице - РИА Новости, 25.03.2024
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13:45 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/gonki-1935648856.html
В Нижнем Новгороде подросток устроил гонки по пешеходной улице
В Нижнем Новгороде подросток устроил гонки по пешеходной улице - РИА Новости, 25.03.2024
В Нижнем Новгороде подросток устроил гонки по пешеходной улице
Полиция в Нижнем Новгороде разыскала подростка, который без спроса взял машину деда и устроил гонки по пешеходной улице, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:45
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде разыскала подростка, который без спроса взял машину деда и устроил гонки по пешеходной улице, сообщило региональное управление МВД. Ранее в соцсетях было опубликовано снятое с водительского места видео, как автомобиль BMW ночью мчится по пешеходной улице Большой Покровской. "Несмотря на анонимность распространённого видео, сотрудники ГИБДД установили управлявшего автомобилем гражданина. Правонарушителем оказался 17-летний юноша, который без разрешения своего дедушки - владельца иномарки взял автомобиль и в ночь на 21 марта выехал на пешеходную зону улицы Большая Покровская", - говорится в сообщении. В отношении 17-летнего нижегородца составлены три административных протокола по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав), статье 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и статье 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). На родителей подростка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. "По факту неправомерного использования юношей транспортного средства, владельцем которого он не является, сотрудниками полиции проводится проверка", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, россия, нижний новгород, bmw ag, гибдд мвд рф, bmw 1
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, BMW AG, ГИБДД МВД РФ, BMW 1
В Нижнем Новгороде подросток устроил гонки по пешеходной улице

В Нижнем Новгороде подросток устроил гонки по пешеходной улице на машине деда

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде разыскала подростка, который без спроса взял машину деда и устроил гонки по пешеходной улице, сообщило региональное управление МВД.
Ранее в соцсетях было опубликовано снятое с водительского места видео, как автомобиль BMW ночью мчится по пешеходной улице Большой Покровской.
«
"Несмотря на анонимность распространённого видео, сотрудники ГИБДД установили управлявшего автомобилем гражданина. Правонарушителем оказался 17-летний юноша, который без разрешения своего дедушки - владельца иномарки взял автомобиль и в ночь на 21 марта выехал на пешеходную зону улицы Большая Покровская", - говорится в сообщении.
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В отношении 17-летнего нижегородца составлены три административных протокола по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав), статье 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и статье 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
На родителей подростка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"По факту неправомерного использования юношей транспортного средства, владельцем которого он не является, сотрудниками полиции проводится проверка", - подчеркивается в сообщении.
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