https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935769068.html

СМИ раскрыли, в каком случае французская армия вступит в бой на Украине

СМИ раскрыли, в каком случае французская армия вступит в бой на Украине - РИА Новости, 25.03.2024

СМИ раскрыли, в каком случае французская армия вступит в бой на Украине

Французская армия может вступить в прямой конфликт с Россией в случае тотального краха обороны ВСУ, сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник в военных... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:59

2024-03-25T21:59

2024-03-25T21:59

в мире

украина

россия

париж

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Французская армия может вступить в прямой конфликт с Россией в случае тотального краха обороны ВСУ, сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник в военных кругах.По информации СМИ, существует несколько сценариев вторжения французских войск на Украину. Наиболее опасный — тот, который предполагает размещение военнослужащих страны НАТО в укрепрайонах и траншеях ВСУ, указывает канал."Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. <…> Это третья мировая война", — отметила ведущая LCI.Уточняется, что наиболее возможные варианты участия Парижа — это, например, строительство военных заводов для Киева, либо размещение французских сил под Одессой для прикрытия ключевого порта Украины, в том числе и с воздуха.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935748035.html

https://ria.ru/20240325/rossiya-1935741302.html

https://ria.ru/20240325/nato-1935699314.html

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россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато