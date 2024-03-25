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Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего - РИА Новости, 25.03.2024
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02:32 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935561926.html
Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего
Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего - РИА Новости, 25.03.2024
Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего
Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и поступления информации об угрозах совершения... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T02:32
2024-03-25T02:32
россия
франция
украина
владимир путин
габриэль атталь
эммануэль макрон
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и поступления информации об угрозах совершения терактов на французской территории, сообщает газета Figaro со ссылкой на заявление премьер-министра страны Габриэля Атталя по итогам проведенного в воскресенье заседания совета по обороне. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле" и его последствиям. "Правительство повысило уровень террористической угрозы до "чрезвычайная угроза теракта" после теракта в Москве и "угроз" в отношении Франции", - пишет газета. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html
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франция
украина
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россия, франция, украина, владимир путин, габриэль атталь, эммануэль макрон, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Франция, Украина, Владимир Путин, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего

Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего

© AP Photo / Kamil ZigniogluСотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже
Сотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Kamil Zignioglu
Сотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и поступления информации об угрозах совершения терактов на французской территории, сообщает газета Figaro со ссылкой на заявление премьер-министра страны Габриэля Атталя по итогам проведенного в воскресенье заседания совета по обороне.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле" и его последствиям.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В сенате США предположили, почему мог произойти теракт в России
Вчера, 23:27
"Правительство повысило уровень террористической угрозы до "чрезвычайная угроза теракта" после теракта в Москве и "угроз" в отношении Франции", - пишет газета.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"
Вчера, 22:54
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ
Вчера, 20:09
 
РоссияФранцияУкраинаВладимир ПутинГабриэль АттальЭммануэль МакронСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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