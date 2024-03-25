Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего
Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего
© AP Photo / Kamil ZigniogluСотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже
© AP Photo / Kamil Zignioglu
Сотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и поступления информации об угрозах совершения терактов на французской территории, сообщает газета Figaro со ссылкой на заявление премьер-министра страны Габриэля Атталя по итогам проведенного в воскресенье заседания совета по обороне.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле" и его последствиям.
"Правительство повысило уровень террористической угрозы до "чрезвычайная угроза теракта" после теракта в Москве и "угроз" в отношении Франции", - пишет газета.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.