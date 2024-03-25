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Бирюков: фонтан в Репинском сквере в Москве подготовили к открытию сезона

Бирюков: фонтан в Репинском сквере в Москве подготовили к открытию сезона - РИА Новости, 25.03.2024

Бирюков: фонтан в Репинском сквере в Москве подготовили к открытию сезона

Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к открытию сезона фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве, сообщил журналистам в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:36

2024-03-25T12:36

2024-03-25T12:52

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к открытию сезона фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время в столице проводятся масштабные мероприятия по подготовке фонтанов к открытию сезона, который традиционно состоится в конце апреля. Привели в порядок после зимы фонтан в Репинском сквере, обновленном в 2021 году в рамках комплексного благоустройства острова Балчуг", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы выполнила специальная бригада, была задействована поливомоечная техника. В общей сложности на полную очистку фонтана потребовалось примерно шесть часов. "С помощью щеток тщательно очистили все элементы сооружения, после чего обработали гранитную поверхность специальным моющим средством для удаления известковых отложений. Специалисты проверили оборудование гидросооружения, системы управления и автоматики всех коммуникаций", - рассказал Бирюков. Он отметил, что в результате благоустройства в Репинском сквере, открытом в честь 800-летия Москвы, была создана прогулочная зона с уличными качелями, для любителей активного отдыха обустроили спортивную и детские площадки. В сквере сохранили существующие и высадили новые деревья и кустарники, установили фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов. Дополнительно сделали проход от Болотной набережной, в результате появился новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.

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Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы