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В Финляндии забили тревогу из-за ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 25.03.2024
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11:52 25.03.2024 (обновлено: 14:49 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/finlyandiya-1935614602.html
В Финляндии забили тревогу из-за ситуации на границе с Россией
В Финляндии забили тревогу из-за ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 25.03.2024
В Финляндии забили тревогу из-за ситуации на границе с Россией
Жители Финляндии встревожены опустением населенных пунктов у границ с Россией, сообщает издание Yle. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:52
2024-03-25T14:49
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Жители Финляндии встревожены опустением населенных пунктов у границ с Россией, сообщает издание Yle."Если деревня Нуйямаа опустеет, то это будет посланием за границу, что тут тихо и сюда легко добраться", — пожаловался опрошенный журналистами местный житель.Обозреватели утверждают, что проживающие у границы финны помогали пограничникам отслеживать незаконное пересечение границы, но из-за оттока людей из этих регионов ситуация может обостриться.Заместитель командующий погранслужбой Восточной Финляндии также отметил, что ограждение на границе и системы наблюдения не смогут полностью заменить помощь местных жителей.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240325/putin-1935603748.html
https://ria.ru/20240307/finlyandiya-1931823984.html
https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html
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в мире, россия, финляндия, москва, мария захарова, дмитрий песков, владимир путин, политика
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
В Финляндии забили тревогу из-за ситуации на границе с Россией

Yle: отток жителей ухудшает ситуацию на границе Финляндии и России

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Жители Финляндии встревожены опустением населенных пунктов у границ с Россией, сообщает издание Yle.
«
"Если деревня Нуйямаа опустеет, то это будет посланием за границу, что тут тихо и сюда легко добраться", — пожаловался опрошенный журналистами местный житель.
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Обозреватели утверждают, что проживающие у границы финны помогали пограничникам отслеживать незаконное пересечение границы, но из-за оттока людей из этих регионов ситуация может обостриться.
Заместитель командующий погранслужбой Восточной Финляндии также отметил, что ограждение на границе и системы наблюдения не смогут полностью заменить помощь местных жителей.
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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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