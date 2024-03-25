Стали известны подробности о составе группы, совершившей теракт в "Крокусе"
Одного из подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" вовлекли не позднее января
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один из арестованных по делу о теракте в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни для совершения атаки не позднее января вовлек в состав группы подозреваемого Аминчона Исломова, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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"По данным следствия, с целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова", - говорится в сообщении.
Обращение Владимира Путина к россиянам
23 марта, 15:30
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.