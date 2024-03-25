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Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:17 25.03.2024 (обновлено: 22:19 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/feyki-1935772509.html
Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе"
Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе"
Были удалены сведения более чем с 200 ресурсов с фейковой информацией о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:17
2024-03-25T22:19
теракт в "крокус сити холле"
технологии
россия
украина
владимир путин
игорь краснов
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Были удалены сведения более чем с 200 ресурсов с фейковой информацией о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. "По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях... Помимо откровенных фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже в определенной степени дестабилизировала обстановку. В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации, нам пришлось опровергать", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935759316.html
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технологии, россия, украина, владимир путин, игорь краснов, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Игорь Краснов, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе"

Краснов: были удалены сведения более чем с 200 ресурсов с фейками о теракте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Были удалены сведения более чем с 200 ресурсов с фейковой информацией о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
«
"По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях... Помимо откровенных фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже в определенной степени дестабилизировала обстановку. В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации, нам пришлось опровергать", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Начальник отдела спецпроектов Крокус сити холла рассказал, как помогал людям эвакуироваться - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Сотрудник "Крокуса" рассказал, как помогал людям эвакуироваться
Вчера, 22:15
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Вчера, 22:07
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ТехнологииРоссияУкраинаВладимир ПутинИгорь КрасновМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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