Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе"
Краснов: были удалены сведения более чем с 200 ресурсов с фейками о теракте
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Были удалены сведения более чем с 200 ресурсов с фейковой информацией о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
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"По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях... Помимо откровенных фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже в определенной степени дестабилизировала обстановку. В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации, нам пришлось опровергать", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.