https://ria.ru/20240325/feyki-1935772509.html

Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе"

Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе"

Были удалены сведения более чем с 200 ресурсов с фейковой информацией о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:17

2024-03-25T22:17

2024-03-25T22:19

теракт в "крокус сити холле"

технологии

россия

украина

владимир путин

игорь краснов

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Были удалены сведения более чем с 200 ресурсов с фейковой информацией о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. "По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях... Помимо откровенных фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже в определенной степени дестабилизировала обстановку. В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации, нам пришлось опровергать", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935759316.html

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технологии, россия, украина, владимир путин, игорь краснов, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)