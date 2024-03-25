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Молдавия открыто готовит фальсификацию выборов, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 25.03.2024
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19:58 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/falsifikatsiya-1935748421.html
Молдавия открыто готовит фальсификацию выборов, заявили в Гагаузии
Молдавия открыто готовит фальсификацию выборов, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 25.03.2024
Молдавия открыто готовит фальсификацию выборов, заявили в Гагаузии
Власти Молдавии в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) открыто готовят фальсификацию выборов президента страны, поэтому народ должен сплотиться, РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:58
2024-03-25T19:58
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Власти Молдавии в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) открыто готовят фальсификацию выборов президента страны, поэтому народ должен сплотиться, чтобы дать отпор, считает советник главы Гагаузской автономии Михаил Влах. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте. "Осенью госпожа Санду готова переизбираться на второй срок. Фальсификацию желтый режим (партийный цвет ПДС - ред.) готовит открыто: и ЦИК, и юстиция и все структуры государства готовы к исполнению задачи президента. Письма по почте и референдум для одной лишь партии", - написал Влах на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, Санду и ПДС намерены удержаться у власти любыми путями, не считаясь с мнением граждан. "Она (Санду - ред.) спит и видит второй президентский мандат. Ей он нужен как воздух. Иначе все планы Майи Санду, а также все планы ее западных кураторов просто перенесут существовать на территории РМ. Для них это страшный кошмар", - полагает Влах. Политик считает, что оппозиционные силы должны объединиться и объяснить народу опасность второго мандата для Санду. Для этого им нужно лично встречаться с избирателями в разных районах страны. Влах полагает, что только таким образом можно будет "отправить Санду на свалку истории и начать развивать общество и государство".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, молдавия, майя санду, гагаузия, сша
В мире, Молдавия, Майя Санду, Гагаузия, США
Молдавия открыто готовит фальсификацию выборов, заявили в Гагаузии

Михаил Влах: власти Молдавии открыто готовят фальсификацию выборов президента

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Власти Молдавии в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) открыто готовят фальсификацию выборов президента страны, поэтому народ должен сплотиться, чтобы дать отпор, считает советник главы Гагаузской автономии Михаил Влах.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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22 марта, 19:57
«
"Осенью госпожа Санду готова переизбираться на второй срок. Фальсификацию желтый режим (партийный цвет ПДС - ред.) готовит открыто: и ЦИК, и юстиция и все структуры государства готовы к исполнению задачи президента. Письма по почте и референдум для одной лишь партии", - написал Влах на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, Санду и ПДС намерены удержаться у власти любыми путями, не считаясь с мнением граждан.
«
"Она (Санду - ред.) спит и видит второй президентский мандат. Ей он нужен как воздух. Иначе все планы Майи Санду, а также все планы ее западных кураторов просто перенесут существовать на территории РМ. Для них это страшный кошмар", - полагает Влах.
Политик считает, что оппозиционные силы должны объединиться и объяснить народу опасность второго мандата для Санду. Для этого им нужно лично встречаться с избирателями в разных районах страны. Влах полагает, что только таким образом можно будет "отправить Санду на свалку истории и начать развивать общество и государство".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреМолдавияМайя СандуГагаузияСША
 
 
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