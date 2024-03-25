"Большая ошибка". Европу вверг в хаос новый шаг против России
The Times: европейские ювелиры жалуются на ограничения из-за алмазов из России
Антверпен. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Европейские трейдеры считают абсурдным и вызывающим хаос на ювелирном рынке санкционное законодательство ЕС в отношении российских алмазов, говорится в статье британской газеты The Times.
Как напоминает издание, после вступления ограничений в силу Европейская комиссия распорядилась, чтобы все алмазы, поступающие в страны блока, направлялись в Антверпен — крупнейший мировой центр торговли алмазами — для проверки на предмет их возможного российского происхождения.
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Трейдеры рассказали The Times, что результатом подобного решения являются длительные задержки, дополнительные расходы и недовольные клиенты, а чиновники требуют множество документов, подтверждающих происхождение каждой партии.
По словам одного из трейдеров, если раньше на выполнение заказа могло уйти двое суток, то теперь из-за бюрократии этот процесс занимает до двух недель.
При этом, как отмечает The Times, Великобритания и США отказались от этой схемы, разрешив производителям бриллиантов самостоятельно сертифицировать страну происхождения.
"Если бы вы спросили меня, что я думаю о Brexit, я бы сказал, что это была самая большая ошибка, которую когда-либо совершала Великобритания. Сейчас я думаю: Боже мой, как я рад, что мы оттуда вышли", — рассказал изданию президент Лондонской алмазной биржи Алан Коэн.
На прошлой неделе Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) направил участникам рынка письмо, в котором заявил, что санкции стран G7 против российских алмазов привели к нарушениям в поставках из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из России не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Москва будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов продолжится.
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