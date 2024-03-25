https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html
В Москве после звонка о "минировании" эвакуировали ТРЦ
В Москве после звонка о "минировании" эвакуировали ТРЦ - РИА Новости, 25.03.2024
В Москве после звонка о "минировании" эвакуировали ТРЦ
Посетителей и персонал торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за анонимной угрозы "минирования", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:11
2024-03-25T14:11
2024-03-25T14:11
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посетителей и персонал торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за анонимной угрозы "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Анонимный звонок с угрозой взрыва в ТРЦ "Мозаика" по адресу: 7-я Кожуховская улица, дом 9", - сказал собеседник агентства. По его словам, на время проверки силовиками из здания вывели всех посетителей и персонал. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве после звонка о "минировании" эвакуировали ТРЦ
ТРЦ "Мозаика" эвакуировали в Москве из-за анонимного звонка о "минировании"