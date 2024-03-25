https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935573206.html

В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета

В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета - РИА Новости, 25.03.2024

В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета

Людей эвакуировали из-за бесхозного предмета, оставленного неизвестным в отделении "Сбербанка" в Артеме Приморского края, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T07:53

2024-03-25T07:53

2024-03-25T07:53

приморский край

происшествия

красногорск

владивосток

сбербанк россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Людей эвакуировали из-за бесхозного предмета, оставленного неизвестным в отделении "Сбербанка" в Артеме Приморского края, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа. В местных Telegram-каналах появилось видео, на котором очевидец рассказывает, что здание "Сбербанка" оцепила полиция, на месте стоит "скорая" и машина МЧС. Также в Telegram-каналах сообщается, что неизвестный оставил в отделении похожий на гранату предмет. "Сейчас на месте работают силовые структуры и правоохранительные органы, здание оцеплено. Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность гражданина, оставившего предмет, проводят проверку", - сказал собеседник. Он отметил, что из здания всех людей вывели. В Приморье ранее сообщили об усилении мер безопасности после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В частности, об этом заявил аэропорт Владивостока и учебные заведения.

https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923129496.html

https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html

приморский край

красногорск

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, происшествия, красногорск, владивосток, сбербанк россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл