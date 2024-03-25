https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935573206.html
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета - РИА Новости, 25.03.2024
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета
Людей эвакуировали из-за бесхозного предмета, оставленного неизвестным в отделении "Сбербанка" в Артеме Приморского края, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:53
2024-03-25T07:53
2024-03-25T07:53
приморский край
происшествия
красногорск
владивосток
сбербанк россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус сити холл
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Людей эвакуировали из-за бесхозного предмета, оставленного неизвестным в отделении "Сбербанка" в Артеме Приморского края, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа. В местных Telegram-каналах появилось видео, на котором очевидец рассказывает, что здание "Сбербанка" оцепила полиция, на месте стоит "скорая" и машина МЧС. Также в Telegram-каналах сообщается, что неизвестный оставил в отделении похожий на гранату предмет. "Сейчас на месте работают силовые структуры и правоохранительные органы, здание оцеплено. Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность гражданина, оставившего предмет, проводят проверку", - сказал собеседник. Он отметил, что из здания всех людей вывели. В Приморье ранее сообщили об усилении мер безопасности после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В частности, об этом заявил аэропорт Владивостока и учебные заведения.
https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923129496.html
https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html
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приморский край, происшествия, красногорск, владивосток, сбербанк россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл
Приморский край, Происшествия, Красногорск, Владивосток, Сбербанк России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус Сити Холл
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета
В приморском Артеме эвакуировали здание "Сбербанка" из-за бесхозного предмета