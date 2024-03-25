Рейтинг@Mail.ru
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935573206.html
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета - РИА Новости, 25.03.2024
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета
Людей эвакуировали из-за бесхозного предмета, оставленного неизвестным в отделении "Сбербанка" в Артеме Приморского края, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:53
2024-03-25T07:53
приморский край
происшествия
красногорск
владивосток
сбербанк россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Людей эвакуировали из-за бесхозного предмета, оставленного неизвестным в отделении "Сбербанка" в Артеме Приморского края, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа. В местных Telegram-каналах появилось видео, на котором очевидец рассказывает, что здание "Сбербанка" оцепила полиция, на месте стоит "скорая" и машина МЧС. Также в Telegram-каналах сообщается, что неизвестный оставил в отделении похожий на гранату предмет. "Сейчас на месте работают силовые структуры и правоохранительные органы, здание оцеплено. Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность гражданина, оставившего предмет, проводят проверку", - сказал собеседник. Он отметил, что из здания всех людей вывели. В Приморье ранее сообщили об усилении мер безопасности после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В частности, об этом заявил аэропорт Владивостока и учебные заведения.
https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923129496.html
https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html
приморский край
красногорск
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, происшествия, красногорск, владивосток, сбербанк россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл
Приморский край, Происшествия, Красногорск, Владивосток, Сбербанк России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус Сити Холл
В Артеме эвакуировали людей из здания "Сбербанка" из-за бесхозного предмета

В приморском Артеме эвакуировали здание "Сбербанка" из-за бесхозного предмета

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Людей эвакуировали из-за бесхозного предмета, оставленного неизвестным в отделении "Сбербанка" в Артеме Приморского края, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.
В местных Telegram-каналах появилось видео, на котором очевидец рассказывает, что здание "Сбербанка" оцепила полиция, на месте стоит "скорая" и машина МЧС. Также в Telegram-каналах сообщается, что неизвестный оставил в отделении похожий на гранату предмет.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах
24 января, 08:29
"Сейчас на месте работают силовые структуры и правоохранительные органы, здание оцеплено. Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность гражданина, оставившего предмет, проводят проверку", - сказал собеседник.
Он отметил, что из здания всех людей вывели.
В Приморье ранее сообщили об усилении мер безопасности после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В частности, об этом заявил аэропорт Владивостока и учебные заведения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Красноярском крае задержали школьника за серию "минирований" в России
20 марта, 07:46
 
Приморский крайПроисшествияКрасногорскВладивостокСбербанк РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала