https://ria.ru/20240325/energokompleks-1935701502.html

В "Росатоме" оценили сроки запуска атомного "энергокомплекса будущего"

В "Росатоме" оценили сроки запуска атомного "энергокомплекса будущего" - РИА Новости, 25.03.2024

В "Росатоме" оценили сроки запуска атомного "энергокомплекса будущего"

Все работы, необходимые для ввода в эксплуатацию первого объекта атомного "энергокомплекса будущего" в Северске Томской области, планируется завершить в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:47

2024-03-25T16:47

2024-03-25T16:49

ядерные технологии

северск

томская область

брест

твэл

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сибирский химический комбинат

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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Все работы, необходимые для ввода в эксплуатацию первого объекта атомного "энергокомплекса будущего" в Северске Томской области, планируется завершить в нынешнем году, сообщила топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в телеграм-канале. В понедельник в рамках международного форума "Атомэкспо-2024" в режиме телемоста с Северском состоялся тестовый запуск линии карботермического синтеза модуля по производству инновационного ядерного топлива для "сердца" будущего опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) - реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. ОДЭК в рамках отраслевого проекта "Прорыв" строится на площадке предприятия ТВЭЛ "Сибирский химический комбинат". ОДЭК должен впервые в мире продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла. Комплекс будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. "Модуль фабрикации/рефабрикации топлива – первый из объектов ОДЭК, который будет введен в эксплуатацию, все необходимые работы планируется завершить до конца 2024 года", - говорится в сообщении. Первым из технологических производства стала линия карботермического синтеза, которая будет использоваться в процессе производства топливных таблеток: от участка дозирования, смешения и грануляции порошка до спекания таблеток в печи карботермического синтеза. Для реактора БРЕСТ будет производиться так называемое смешанное нитридное уран-плутониевое СНУП-топливо. Оно полностью состоит из "вторичных" продуктов ядерного топливного цикла: обедненного урана и плутония. В отличие от классического ядерного топлива на базе обогащенного диоксида урана, СНУП-топливо нельзя производить с помощью стандартной технологии и оборудования. Ключевым фактором здесь является использование радиоактивного плутония, извлеченного из отработавшего ядерного топлива. Чтобы не допустить высокой дозовой нагрузки на персонал, производство уран-плутониевого топлива должно быть максимально автоматизированным, фактически безлюдным. Для производства СНУП-топлива на опытно-демонстрационном энергетическом комплексе будут задействованы четыре технологических линии: линия карботермического синтеза смешанных нитридов урана и плутония, линия изготовления таблеток СНУП-топлива (таким образом, производство таблеток будет реализовано в два этапа), линия сборки тепловыделяющих элементов (твэлов), а также линия производства комплектных топливных кассет. В настоящее время на производственных линиях ведется пуско-наладка смонтированного оборудования, отмечает ТВЭЛ. ОДЭК относится к ядерным системам четвертого поколения, которые будут работать на основе реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих организовать замкнутый ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ). Он позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.

https://ria.ru/20240325/rosatom-1935616465.html

https://ria.ru/20240131/izotop-1924568416.html

https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html

северск

томская область

брест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северск, томская область, брест, твэл, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат