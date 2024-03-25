На Украине заявили о повреждении двух электроподстанций
"Укрэнерго": на юге страны повреждены две электроподстанции
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов, в Одессе и Одесской области увеличены периоды ограничения потребления электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее в понедельник глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества. В Одесском горсовете сообщили, что электротранспорт в понедельник работать не будет.
"Ночью БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе. Из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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