https://ria.ru/20240325/elektropodstantsii-1935576969.html

На Украине заявили о повреждении двух электроподстанций

На Украине заявили о повреждении двух электроподстанций - РИА Новости, 25.03.2024

На Украине заявили о повреждении двух электроподстанций

Две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов, в Одессе и Одесской области увеличены периоды ограничения потребления электроэнергии, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:39

2024-03-25T08:39

2024-03-25T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

одесская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов, в Одессе и Одесской области увеличены периоды ограничения потребления электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в понедельник глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества. В Одесском горсовете сообщили, что электротранспорт в понедельник работать не будет. "Ночью БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе. Из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935576522.html

украина

одесса

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесса, одесская область