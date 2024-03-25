https://ria.ru/20240325/ekspeditsiya-1935567408.html

Якутские спасатели отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга

Якутские спасатели отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга - РИА Новости, 25.03.2024

Якутские спасатели отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга

Якутские спасатели на вездеходах "Бурлак" отправились в экспедицию по следам легендарного Витуса Беринга, им предстоит испытать технику и преодолеть маршрут по... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:42

2024-03-25T05:42

2024-03-25T14:50

россия

хабаровский край

якутск

витус беринг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русское географическое общество

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ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Якутские спасатели на вездеходах "Бурлак" отправились в экспедицию по следам легендарного Витуса Беринга, им предстоит испытать технику и преодолеть маршрут по бездорожью до Хабаровского края, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике. "Сегодня из Якутска стартовала экспедиция по следам Витуса Беринга. Маршрут будет проходить через Усть-Майский район до Хабаровского края и займет около 10 дней. Экспедиция пройдёт на двух "Бурлаках" МЧС Якутии, которые поступили в декабре 2023 г. Возглавляет экспедицию Валерий Комаров, начальник Якутского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, участвуют в экспедиции специалисты МЧС России, Русского географического общества, члены правительства и работники предприятия "Хоту Тент". "Техника уже подтвердила на практике свою результативность. Маршрут экспедиции сложный, пролегает через автозимники, наледи, тайгу и бездорожье. Для спасателей это уникальная возможность испытать технику, получить навык управления транспортными средствами и продемонстрировать свои навыки в северных условиях", – прокомментировал Комаров. Ранее сообщалось, что в 2023 году экстремальная экспедиция по якутской Арктике на вездеходах "Бурлак" преодолела почти 3 тысячи километров за 14 дней.

https://ria.ru/20240207/konyukhov-1925958637.html

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хабаровский край

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россия, хабаровский край, якутск, витус беринг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русское географическое общество