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Якутские спасатели отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга - РИА Новости, 25.03.2024
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05:42 25.03.2024 (обновлено: 14:50 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/ekspeditsiya-1935567408.html
Якутские спасатели отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга
Якутские спасатели отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга - РИА Новости, 25.03.2024
Якутские спасатели отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга
Якутские спасатели на вездеходах "Бурлак" отправились в экспедицию по следам легендарного Витуса Беринга, им предстоит испытать технику и преодолеть маршрут по... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:42
2024-03-25T14:50
россия
хабаровский край
якутск
витус беринг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русское географическое общество
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ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Якутские спасатели на вездеходах "Бурлак" отправились в экспедицию по следам легендарного Витуса Беринга, им предстоит испытать технику и преодолеть маршрут по бездорожью до Хабаровского края, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике. "Сегодня из Якутска стартовала экспедиция по следам Витуса Беринга. Маршрут будет проходить через Усть-Майский район до Хабаровского края и займет около 10 дней. Экспедиция пройдёт на двух "Бурлаках" МЧС Якутии, которые поступили в декабре 2023 г. Возглавляет экспедицию Валерий Комаров, начальник Якутского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, участвуют в экспедиции специалисты МЧС России, Русского географического общества, члены правительства и работники предприятия "Хоту Тент". "Техника уже подтвердила на практике свою результативность. Маршрут экспедиции сложный, пролегает через автозимники, наледи, тайгу и бездорожье. Для спасателей это уникальная возможность испытать технику, получить навык управления транспортными средствами и продемонстрировать свои навыки в северных условиях", – прокомментировал Комаров. Ранее сообщалось, что в 2023 году экстремальная экспедиция по якутской Арктике на вездеходах "Бурлак" преодолела почти 3 тысячи километров за 14 дней.
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россия, хабаровский край, якутск, витус беринг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русское географическое общество
Россия, Хабаровский край, Якутск, Витус Беринг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Русское географическое общество
Якутские спасатели отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга

Якутские спасатели на "Бурлаках" отправились в экспедицию по следам Беринга

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике СахаЯкутские спасатели на вездеходах "Бурлак" отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга. 25 марта 2024
Якутские спасатели на вездеходах Бурлак отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Саха
Якутские спасатели на вездеходах "Бурлак" отправились в экспедицию по следам Витуса Беринга. 25 марта 2024
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ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Якутские спасатели на вездеходах "Бурлак" отправились в экспедицию по следам легендарного Витуса Беринга, им предстоит испытать технику и преодолеть маршрут по бездорожью до Хабаровского края, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
«
"Сегодня из Якутска стартовала экспедиция по следам Витуса Беринга. Маршрут будет проходить через Усть-Майский район до Хабаровского края и займет около 10 дней. Экспедиция пройдёт на двух "Бурлаках" МЧС Якутии, которые поступили в декабре 2023 г. Возглавляет экспедицию Валерий Комаров, начальник Якутского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.
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Как отметили в ведомстве, участвуют в экспедиции специалисты МЧС России, Русского географического общества, члены правительства и работники предприятия "Хоту Тент".
"Техника уже подтвердила на практике свою результативность. Маршрут экспедиции сложный, пролегает через автозимники, наледи, тайгу и бездорожье. Для спасателей это уникальная возможность испытать технику, получить навык управления транспортными средствами и продемонстрировать свои навыки в северных условиях", – прокомментировал Комаров.
Ранее сообщалось, что в 2023 году экстремальная экспедиция по якутской Арктике на вездеходах "Бурлак" преодолела почти 3 тысячи километров за 14 дней.
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РоссияХабаровский крайЯкутскВитус БерингМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русское географическое общество
 
 
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