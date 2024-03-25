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Эксперт: государство должно обязать бизнес использовать промышленный дизайн - РИА Новости, 25.03.2024
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15:02 25.03.2024
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Эксперт: государство должно обязать бизнес использовать промышленный дизайн
Эксперт: государство должно обязать бизнес использовать промышленный дизайн - РИА Новости, 25.03.2024
Эксперт: государство должно обязать бизнес использовать промышленный дизайн
Роль промышленного дизайна в условиях усиления конкуренции между российскими производителями возрастает, но, чтобы бизнес это понял, государству надо оказать... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:02
2024-03-25T15:02
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роль промышленного дизайна в условиях усиления конкуренции между российскими производителями возрастает, но, чтобы бизнес это понял, государству надо оказать ему поддержку, заявил РИА Новости директор центра исследований и разработок РГХПУ имени С.Г. Строганова Сергей Смирнов. "После ухода из России западных компаний, когда многое теперь надо делать самим отечественным производителям, среди них существенно усиливается конкуренция",- сказал он на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате, добавив, что в таких условиях растёт роль промышленного дизайна. "Ведь именно промышленный дизайн отвечает за конечный успех продукта на рынке в условиях конкурентной борьбы. Причём, касается это производства абсолютно всего: будь то выпуск высокотехнологичных вещей, бытовой техники либо посуды, мебели",- подчеркнул собеседник агентства. Согласно официальным данным, заметил он, "компании, которые используют промышленный дизайн, более успешны, их прибыль в два раза выше, чем у тех, кто не прибегает к подобной практике". "Ведь продукция, сделанная с помощью промышленных дизайнеров, привлекательнее, удобнее, технологичнее",- сказал он. Но, к сожалению, по его словам, российский бизнес в массе своей "пока не чувствует ценности, важности, чуда промышленного дизайна". На вопрос, что делать, Смирнов ответил, что "надо принять механизмы, которые, если не заставят, то обяжут российский бизнес прибегать к специалистам по промышленному дизайну на самом начальном этапе выпуска той или иной продукции". "Нужны, например, государственные программы не в виде денег бизнесу, а в виде оплаты трудочасов напрямую исполнителю, которые помогут бизнесу нанимать качественных промышленных дизайнеров",- заключил Смирнов.
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россия, московская торгово-промышленная палата, технологии, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Россия, Московская торгово-промышленная палата, Технологии, Твой бизнес – новости

Эксперт: государство должно обязать бизнес использовать промышленный дизайн

© iStock.com / Tijana SimicДизайнеры мебели работают над проектом
Дизайнеры мебели работают над проектом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© iStock.com / Tijana Simic
Дизайнеры мебели работают над проектом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роль промышленного дизайна в условиях усиления конкуренции между российскими производителями возрастает, но, чтобы бизнес это понял, государству надо оказать ему поддержку, заявил РИА Новости директор центра исследований и разработок РГХПУ имени С.Г. Строганова Сергей Смирнов.
"После ухода из России западных компаний, когда многое теперь надо делать самим отечественным производителям, среди них существенно усиливается конкуренция",- сказал он на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате, добавив, что в таких условиях растёт роль промышленного дизайна.
«
"Ведь именно промышленный дизайн отвечает за конечный успех продукта на рынке в условиях конкурентной борьбы. Причём, касается это производства абсолютно всего: будь то выпуск высокотехнологичных вещей, бытовой техники либо посуды, мебели",- подчеркнул собеседник агентства.
Согласно официальным данным, заметил он, "компании, которые используют промышленный дизайн, более успешны, их прибыль в два раза выше, чем у тех, кто не прибегает к подобной практике". "Ведь продукция, сделанная с помощью промышленных дизайнеров, привлекательнее, удобнее, технологичнее",- сказал он. Но, к сожалению, по его словам, российский бизнес в массе своей "пока не чувствует ценности, важности, чуда промышленного дизайна".
На вопрос, что делать, Смирнов ответил, что "надо принять механизмы, которые, если не заставят, то обяжут российский бизнес прибегать к специалистам по промышленному дизайну на самом начальном этапе выпуска той или иной продукции". "Нужны, например, государственные программы не в виде денег бизнесу, а в виде оплаты трудочасов напрямую исполнителю, которые помогут бизнесу нанимать качественных промышленных дизайнеров",- заключил Смирнов.
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