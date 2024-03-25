https://ria.ru/20240325/diversanty-1935616828.html

Спецслужбы предотвращают диверсии в Херсонской области, заявил Сальдо

Спецслужбы предотвращают диверсии в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 25.03.2024

Спецслужбы предотвращают диверсии в Херсонской области, заявил Сальдо

Попытки подготовленных диверсантов проникнуть в Херсонскую область есть, но спецслужбы РФ раскрывают их планы и задерживают до проведения диверсионных действий, РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:03

2024-03-25T12:03

2024-03-25T12:03

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Попытки подготовленных диверсантов проникнуть в Херсонскую область есть, но спецслужбы РФ раскрывают их планы и задерживают до проведения диверсионных действий, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24". "Диверсионные проявления именно на территории нашей стороны, конечно, есть… Проникновение завербованных или, вернее, подготовленных диверсантов, которые пытаются вербовать местное население, это все присутствует. С другой стороны, спецслужбы, которые занимаются обезвреживанием и предупреждением таких возможных проявлений, работают достаточно эффективно. Буквально уже несколько таких действий... привели к тому, что их (диверсантов - ред.) вскрывают до того, как кто-то планирует провести диверсионные действия", - сказал Сальдо. В качестве примера он привел задержание в Херсонской области машины со взрывчаткой, которую спецслужбы "вели" в ходе следования в сторону Крыма. Ранее в силовых структурах региона сообщали РИА Новости, что сотрудники ФСБ 2 марта обнаружили самодельное взрывное устройство, изготовленное из компонентов иностранного производства, под днищем автомобиля, пытавшегося въехать в Крым через пункт пропуска "Джанкой" на административной границе с Херсонской областью. Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html

https://ria.ru/20240319/putin-1934234072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины