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Спецслужбы предотвращают диверсии в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/diversanty-1935616828.html
Спецслужбы предотвращают диверсии в Херсонской области, заявил Сальдо
Спецслужбы предотвращают диверсии в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 25.03.2024
Спецслужбы предотвращают диверсии в Херсонской области, заявил Сальдо
Попытки подготовленных диверсантов проникнуть в Херсонскую область есть, но спецслужбы РФ раскрывают их планы и задерживают до проведения диверсионных действий, РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:03
2024-03-25T12:03
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Попытки подготовленных диверсантов проникнуть в Херсонскую область есть, но спецслужбы РФ раскрывают их планы и задерживают до проведения диверсионных действий, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24". "Диверсионные проявления именно на территории нашей стороны, конечно, есть… Проникновение завербованных или, вернее, подготовленных диверсантов, которые пытаются вербовать местное население, это все присутствует. С другой стороны, спецслужбы, которые занимаются обезвреживанием и предупреждением таких возможных проявлений, работают достаточно эффективно. Буквально уже несколько таких действий... привели к тому, что их (диверсантов - ред.) вскрывают до того, как кто-то планирует провести диверсионные действия", - сказал Сальдо. В качестве примера он привел задержание в Херсонской области машины со взрывчаткой, которую спецслужбы "вели" в ходе следования в сторону Крыма. Ранее в силовых структурах региона сообщали РИА Новости, что сотрудники ФСБ 2 марта обнаружили самодельное взрывное устройство, изготовленное из компонентов иностранного производства, под днищем автомобиля, пытавшегося въехать в Крым через пункт пропуска "Джанкой" на административной границе с Херсонской областью. Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
https://ria.ru/20240319/putin-1934234072.html
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Спецслужбы предотвращают диверсии в Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: диверсанты пытаются проникнуть в регион, но спецслужбы их перехватывают

© РИА Новости / Евгений БиятовСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Попытки подготовленных диверсантов проникнуть в Херсонскую область есть, но спецслужбы РФ раскрывают их планы и задерживают до проведения диверсионных действий, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".
"Диверсионные проявления именно на территории нашей стороны, конечно, есть… Проникновение завербованных или, вернее, подготовленных диверсантов, которые пытаются вербовать местное население, это все присутствует. С другой стороны, спецслужбы, которые занимаются обезвреживанием и предупреждением таких возможных проявлений, работают достаточно эффективно. Буквально уже несколько таких действий... привели к тому, что их (диверсантов - ред.) вскрывают до того, как кто-то планирует провести диверсионные действия", - сказал Сальдо. В качестве примера он привел задержание в Херсонской области машины со взрывчаткой, которую спецслужбы "вели" в ходе следования в сторону Крыма.
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
28 февраля, 22:34
Ранее в силовых структурах региона сообщали РИА Новости, что сотрудники ФСБ 2 марта обнаружили самодельное взрывное устройство, изготовленное из компонентов иностранного производства, под днищем автомобиля, пытавшегося въехать в Крым через пункт пропуска "Джанкой" на административной границе с Херсонской областью. Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин рассказал о планах диверсантов на российской границе
19 марта, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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