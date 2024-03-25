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Для детей из Белгородской области в Дагестане создадут условия для учебы - РИА Новости, 25.03.2024
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16:04 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/deti-1935692073.html
Для детей из Белгородской области в Дагестане создадут условия для учебы
Для детей из Белгородской области в Дагестане создадут условия для учебы - РИА Новости, 25.03.2024
Для детей из Белгородской области в Дагестане создадут условия для учебы
Дети из Белгородской области, которых примет Дагестан, вместе с родителями будут размещены в оздоровительных лагерях и школах-интернатах, для них создадут... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:04
2024-03-25T16:04
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Дети из Белгородской области, которых примет Дагестан, вместе с родителями будут размещены в оздоровительных лагерях и школах-интернатах, для них создадут условия для учебы и занятий спортом, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. Глава Дагестана Сергей Меликов 21 марта сообщил, что республика примет более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста, они будут обеспечены всем необходимым. "Дети и родители будут размещены в оздоровительных лагерях и школах-интернатах республики. Учреждения готовы к приему гостей, в том числе к организации образовательного процесса. Будут созданы условия и для тех ребят, которые занимаются спортом", – говорится в сообщении. Специально созданный оперштаб сформировал примерный перечень необходимых для приобретения школьных принадлежностей, детских игрушек, минимального набора средств личной гигиены. Планируется обеспечить прибывших медицинским, психологическим и социальным сопровождением. Подготовлены предложения по организации дополнительного образования и проведению культурно-досуговых мероприятий.
https://ria.ru/20240325/belgorod-1935602014.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, сергей меликов, россия, украина
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Меликов, Россия, Украина
Для детей из Белгородской области в Дагестане создадут условия для учебы

Детей из Белгородской области в Дагестане разместят в лагерях и интернатах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДети из Белгородской области
Дети из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дети из Белгородской области. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Дети из Белгородской области, которых примет Дагестан, вместе с родителями будут размещены в оздоровительных лагерях и школах-интернатах, для них создадут условия для учебы и занятий спортом, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. Глава Дагестана Сергей Меликов 21 марта сообщил, что республика примет более 500 детей из Белгородской области, в том числе дошкольного возраста, они будут обеспечены всем необходимым.
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"Дети и родители будут размещены в оздоровительных лагерях и школах-интернатах республики. Учреждения готовы к приему гостей, в том числе к организации образовательного процесса. Будут созданы условия и для тех ребят, которые занимаются спортом", – говорится в сообщении.
Специально созданный оперштаб сформировал примерный перечень необходимых для приобретения школьных принадлежностей, детских игрушек, минимального набора средств личной гигиены. Планируется обеспечить прибывших медицинским, психологическим и социальным сопровождением. Подготовлены предложения по организации дополнительного образования и проведению культурно-досуговых мероприятий.
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ОбществоБелгородская областьВячеслав ГладковСергей МеликовРоссияУкраина
 
 
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