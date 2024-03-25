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Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258 - РИА Новости, 25.03.2024
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15:33 25.03.2024 (обновлено: 15:34 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/bolshegruz-1935681200.html
Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258
Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258 - РИА Новости, 25.03.2024
Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258
На трассе Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха столкнулись три большегруза, инспекторы регулируют дорожное движение, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:33
2024-03-25T15:34
происшествия
авто
иркутская область
слюдянский район
гибдд мвд рф
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ИРКУТСК, 25 мар - РИА Новости. На трассе Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха столкнулись три большегруза, инспекторы регулируют дорожное движение, сообщает ГУМВД по Иркутской области. "В Слюдянском районе сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием трех большегрузов. Инцидент произошел на 145 километре автодороги Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха", - говорится в сообщении. По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Freightliner Columbia. После этого тягач столкнулся с большегрузом Scania. В тяжелом состоянии был госпитализирован 47-летний водитель Freightliner Columbia. Причины происшествия устанавливаются. Движение на месте ДТП в настоящее время осуществляется по одной полосе и регулируется инспекторами ГИБДД.
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иркутская область
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происшествия, авто, иркутская область, слюдянский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Иркутская область, Слюдянский район, ГИБДД МВД РФ
Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258

Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258 "Байкал"

© ГУМВД по Иркутской областиДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
ДТП на 145 километре автодороги Р258 Байкал
© ГУМВД по Иркутской области
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
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ИРКУТСК, 25 мар - РИА Новости. На трассе Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха столкнулись три большегруза, инспекторы регулируют дорожное движение, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
«
"В Слюдянском районе сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием трех большегрузов. Инцидент произошел на 145 километре автодороги Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха", - говорится в сообщении.
© ГУМВД по Иркутской областиДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
ДТП на 145 километре автодороги Р258 Байкал
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
1 из 2
© ГУМВД по Иркутской областиДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
ДТП на 145 километре автодороги Р258 Байкал
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
2 из 2
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
1 из 2
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
2 из 2
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Freightliner Columbia. После этого тягач столкнулся с большегрузом Scania. В тяжелом состоянии был госпитализирован 47-летний водитель Freightliner Columbia.
Причины происшествия устанавливаются. Движение на месте ДТП в настоящее время осуществляется по одной полосе и регулируется инспекторами ГИБДД.
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ПроисшествияАвтоИркутская областьСлюдянский районГИБДД МВД РФ
 
 
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