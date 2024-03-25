Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258
Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской областиДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
ИРКУТСК, 25 мар - РИА Новости. На трассе Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха столкнулись три большегруза, инспекторы регулируют дорожное движение, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
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"В Слюдянском районе сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием трех большегрузов. Инцидент произошел на 145 километре автодороги Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха", - говорится в сообщении.
© ГУМВД по Иркутской областиДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
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© ГУМВД по Иркутской областиДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
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ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
1 из 2
ДТП на 145 километре автодороги Р258 "Байкал"
© ГУМВД по Иркутской области
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По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Freightliner Columbia. После этого тягач столкнулся с большегрузом Scania. В тяжелом состоянии был госпитализирован 47-летний водитель Freightliner Columbia.
Причины происшествия устанавливаются. Движение на месте ДТП в настоящее время осуществляется по одной полосе и регулируется инспекторами ГИБДД.
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