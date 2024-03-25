https://ria.ru/20240325/bolshegruz-1935681200.html

Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258

Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258 - РИА Новости, 25.03.2024

Под Иркутском три большегруза столкнулись на трассе Р258

На трассе Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха столкнулись три большегруза, инспекторы регулируют дорожное движение, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:33

2024-03-25T15:33

2024-03-25T15:34

происшествия

авто

иркутская область

слюдянский район

гибдд мвд рф

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ИРКУТСК, 25 мар - РИА Новости. На трассе Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха столкнулись три большегруза, инспекторы регулируют дорожное движение, сообщает ГУМВД по Иркутской области. "В Слюдянском районе сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием трех большегрузов. Инцидент произошел на 145 километре автодороги Р258 "Байкал" вблизи поселка Бабха", - говорится в сообщении. По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Freightliner Columbia. После этого тягач столкнулся с большегрузом Scania. В тяжелом состоянии был госпитализирован 47-летний водитель Freightliner Columbia. Причины происшествия устанавливаются. Движение на месте ДТП в настоящее время осуществляется по одной полосе и регулируется инспекторами ГИБДД.

https://ria.ru/20240324/pyatigorsk-1935524941.html

иркутская область

слюдянский район

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происшествия, авто, иркутская область, слюдянский район, гибдд мвд рф