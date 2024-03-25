https://ria.ru/20240325/blinovskaya-1935744119.html

Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО

Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО - РИА Новости, 25.03.2024

Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что посетила в СИЗО блогера Елену Блиновскую, отметив, что жалоб на содержание... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:34

2024-03-25T19:34

2024-03-25T19:38

москва

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что посетила в СИЗО блогера Елену Блиновскую, отметив, что жалоб на содержание у нее не было."Только вышла. У нас был довольно долгий разговор с Еленой Олеговной в рамках моих полномочий, я узнала, каково ее пребывание в следственном изоляторе. Жалоб она никаких не высказала, наоборот, сказала, что очень внимательный персонал", - сказала Потяева.Омбудсмен отметила, что по вопросам медицины Блиновская особенно не обращалась, чувствует блогер себя хорошо."Все, что может представить следственный изолятор, ей предоставлено, она пользуется и заказом еды, и прогулками, и все у нее в порядке", - добавила Потяева.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934960962.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, елена блиновская, происшествия