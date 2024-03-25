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Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО - РИА Новости, 25.03.2024
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19:34 25.03.2024 (обновлено: 19:38 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/blinovskaya-1935744119.html
Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО
Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО - РИА Новости, 25.03.2024
Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что посетила в СИЗО блогера Елену Блиновскую, отметив, что жалоб на содержание... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:34
2024-03-25T19:38
москва
елена блиновская
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что посетила в СИЗО блогера Елену Блиновскую, отметив, что жалоб на содержание у нее не было."Только вышла. У нас был довольно долгий разговор с Еленой Олеговной в рамках моих полномочий, я узнала, каково ее пребывание в следственном изоляторе. Жалоб она никаких не высказала, наоборот, сказала, что очень внимательный персонал", - сказала Потяева.Омбудсмен отметила, что по вопросам медицины Блиновская особенно не обращалась, чувствует блогер себя хорошо."Все, что может представить следственный изолятор, ей предоставлено, она пользуется и заказом еды, и прогулками, и все у нее в порядке", - добавила Потяева.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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москва, елена блиновская, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Происшествия
Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО

Омбудсмен Москвы: у блогера Блиновской жалоб на содержание в СИЗО нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что посетила в СИЗО блогера Елену Блиновскую, отметив, что жалоб на содержание у нее не было.
"Только вышла. У нас был довольно долгий разговор с Еленой Олеговной в рамках моих полномочий, я узнала, каково ее пребывание в следственном изоляторе. Жалоб она никаких не высказала, наоборот, сказала, что очень внимательный персонал", - сказала Потяева.
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Омбудсмен отметила, что по вопросам медицины Блиновская особенно не обращалась, чувствует блогер себя хорошо.
«
"Все, что может представить следственный изолятор, ей предоставлено, она пользуется и заказом еды, и прогулками, и все у нее в порядке", - добавила Потяева.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.
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