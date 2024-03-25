https://ria.ru/20240325/blagodarnost-1935769614.html

Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"

Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"

Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников за помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:00

2024-03-25T22:00

2024-03-25T22:00

теракт в "крокус сити холле"

татьяна голикова

крокус

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935154481_131:386:3086:2048_1920x0_80_0_0_09437e84142e3be935d431193532a400.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников за помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". "Хочу выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам за ту помощь, которую они оказывают пострадавшим гражданам, нашим неравнодушным гражданам, за то, что они таким образом себя проявили в этот сложный час, пришли на помощь людям, оказавшимся в беде", - сказала она в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

татьяна голикова, крокус, крокус сити холл