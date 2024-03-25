https://ria.ru/20240325/blagodarnost-1935769614.html
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"
Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников за помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:00
2024-03-25T22:00
2024-03-25T22:00
теракт в "крокус сити холле"
татьяна голикова
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников за помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". "Хочу выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам за ту помощь, которую они оказывают пострадавшим гражданам, нашим неравнодушным гражданам, за то, что они таким образом себя проявили в этот сложный час, пришли на помощь людям, оказавшимся в беде", - сказала она в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Татьяна Голикова, Крокус, Крокус Сити Холл
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников за помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле".
"Хочу выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам за ту помощь, которую они оказывают пострадавшим гражданам, нашим неравнодушным гражданам, за то, что они таким образом себя проявили в этот сложный час, пришли на помощь людям, оказавшимся в беде", - сказала она в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.