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Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:00 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/blagodarnost-1935769614.html
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"
Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников за помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:00
2024-03-25T22:00
теракт в "крокус сити холле"
татьяна голикова
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников за помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". "Хочу выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам за ту помощь, которую они оказывают пострадавшим гражданам, нашим неравнодушным гражданам, за то, что они таким образом себя проявили в этот сложный час, пришли на помощь людям, оказавшимся в беде", - сказала она в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
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татьяна голикова, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Татьяна Голикова, Крокус, Крокус Сити Холл
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"

Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики и сотрудники СОБРа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Медики и сотрудники СОБРа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Медики и сотрудники СОБРа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников за помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле".
"Хочу выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам за ту помощь, которую они оказывают пострадавшим гражданам, нашим неравнодушным гражданам, за то, что они таким образом себя проявили в этот сложный час, пришли на помощь людям, оказавшимся в беде", - сказала она в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
Вчера, 21:34
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Татьяна ГоликоваКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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