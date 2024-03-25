https://ria.ru/20240325/bezopasnost-1935603944.html

Симоньян предложила обязать ТЦ оплачивать вооруженную охрану

Симоньян предложила обязать ТЦ оплачивать вооруженную охрану - РИА Новости, 25.03.2024

Симоньян предложила обязать ТЦ оплачивать вооруженную охрану

Владельцы торговых центров должны платить за вооруженную охрану Росгвардии, предложила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:06

2024-03-25T11:06

2024-03-25T12:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владельцы торговых центров должны платить за вооруженную охрану Росгвардии, предложила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. "Пишут, что нельзя поставить у каждого торгового центра Росгвардию с автоматами. Что не хватает средств. У Росгвардии их и не должно на это хватать. А у владельцев ТЦ — вполне хватает. Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например. Сверхприбыли станут капелюшечку меньше, не очень даже заметно. Зато люди останутся живы и следователь не придет", — написала она.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с противоположной стороны подготовили "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил всех четверых фигурантов — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — под стражу до 22 мая.Владимир Путин отметил, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Президент заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/narusheniya-1935508451.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность