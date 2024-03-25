https://ria.ru/20240325/bespilotniki-1935571227.html
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников - РИА Новости, 25.03.2024
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников
Российские средства ПВО ночью перехватили 11 дронов ВСУ над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:17
2024-03-25T07:17
2024-03-25T08:59
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_0:128:2791:1698_1920x0_80_0_0_305521d19ce32718d8cc3272adb2193a.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО ночью перехватили 11 дронов ВСУ над Ростовской областью, сообщили в Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_446d8966f4b449403a5a678ec58d7880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников
Минобороны: расчеты ПВО перехватили над Ростовской областью 11 БПЛА