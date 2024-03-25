https://ria.ru/20240325/bespilotniki-1935571227.html

Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников

Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников - РИА Новости, 25.03.2024

Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников

Российские средства ПВО ночью перехватили 11 дронов ВСУ над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T07:17

2024-03-25T07:17

2024-03-25T08:59

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО ночью перехватили 11 дронов ВСУ над Ростовской областью, сообщили в Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html

ростовская область

россия

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ростовская область, россия