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Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 25.03.2024 (обновлено: 08:59 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/bespilotniki-1935571227.html
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников - РИА Новости, 25.03.2024
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников
Российские средства ПВО ночью перехватили 11 дронов ВСУ над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:17
2024-03-25T08:59
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО ночью перехватили 11 дронов ВСУ над Ростовской областью, сообщили в Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
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ростовская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников

Минобороны: расчеты ПВО перехватили над Ростовской областью 11 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО ночью перехватили 11 дронов ВСУ над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссия
 
 
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