Кировская область примет детей из Белгородской области
Кировская область примет 80 детей из обстреливаемой Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса "Белгород-Арена", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ
Жители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса "Белгород-Арена", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Кировская область примет 80 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщили в правительстве региона.
"Кировская область готова принять детей из Белгородской области. Мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет о защите детей. Дал поручение по подбору мест для размещения ребят. Знаю, что некоторые организации уже выразили готовность принять детей в апреле. Дети должны чувствовать себя безопасно", - заявил губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельной планерке.
В свою очередь заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова сообщила, что регион "готов принять 80 детей из Белгородской области, ребята будут размещены в санатории Митино".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ.