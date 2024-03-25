Рейтинг@Mail.ru
Кировская область примет детей из Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/belgorod-1935602014.html
Кировская область примет детей из Белгородской области
Кировская область примет детей из Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2024
Кировская область примет детей из Белгородской области
Кировская область примет 80 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:56
2024-03-25T10:56
общество
белгородская область
россия
александр соколов
вячеслав гладков
кировская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934732913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65217328109cb0eedd6e2895fc4474f6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Кировская область примет 80 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщили в правительстве региона. "Кировская область готова принять детей из Белгородской области. Мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет о защите детей. Дал поручение по подбору мест для размещения ребят. Знаю, что некоторые организации уже выразили готовность принять детей в апреле. Дети должны чувствовать себя безопасно", - заявил губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельной планерке. В свою очередь заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова сообщила, что регион "готов принять 80 детей из Белгородской области, ребята будут размещены в санатории Митино". Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ.
https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935525521.html
https://ria.ru/20240324/deti-1935475660.html
белгородская область
россия
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934732913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c2b92b5a8abcd1b611bc58b37c10cb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, россия, александр соколов, вячеслав гладков, кировская область
Общество, Белгородская область, Россия, Александр Соколов, Вячеслав Гладков, Кировская область
Кировская область примет детей из Белгородской области

Кировская область примет 80 детей из обстреливаемой Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса "Белгород-Арена", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ
Жители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Жители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса "Белгород-Арена", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Кировская область примет 80 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщили в правительстве региона.
"Кировская область готова принять детей из Белгородской области. Мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет о защите детей. Дал поручение по подбору мест для размещения ребят. Знаю, что некоторые организации уже выразили готовность принять детей в апреле. Дети должны чувствовать себя безопасно", - заявил губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельной планерке.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека
24 марта, 20:32
В свою очередь заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова сообщила, что регион "готов принять 80 детей из Белгородской области, ребята будут размещены в санатории Митино".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области
24 марта, 14:56
 
ОбществоБелгородская областьРоссияАлександр СоколовВячеслав ГладковКировская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала