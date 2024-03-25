https://ria.ru/20240325/belgorod-1935602014.html

Кировская область примет детей из Белгородской области

Кировская область примет детей из Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2024

Кировская область примет детей из Белгородской области

Кировская область примет 80 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:56

2024-03-25T10:56

2024-03-25T10:56

общество

белгородская область

россия

александр соколов

вячеслав гладков

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Кировская область примет 80 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщили в правительстве региона. "Кировская область готова принять детей из Белгородской области. Мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет о защите детей. Дал поручение по подбору мест для размещения ребят. Знаю, что некоторые организации уже выразили готовность принять детей в апреле. Дети должны чувствовать себя безопасно", - заявил губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельной планерке. В свою очередь заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова сообщила, что регион "готов принять 80 детей из Белгородской области, ребята будут размещены в санатории Митино". Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ.

https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935525521.html

https://ria.ru/20240324/deti-1935475660.html

белгородская область

россия

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, россия, александр соколов, вячеслав гладков, кировская область