https://ria.ru/20240325/belgorod-1935597190.html
В Белгороде за неделю повредило более 1600 квартир и жилых домов
В Белгороде за неделю повредило более 1600 квартир и жилых домов - РИА Новости, 25.03.2024
В Белгороде за неделю повредило более 1600 квартир и жилых домов
Более 1600 квартир и жилых домов в Белгороде повреждены за неделю из-за украинских обстрелов, а также с 12 марта - свыше 1200 автомобилей, сообщил мэр города... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:31
2024-03-25T10:31
2024-03-25T10:31
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Более 1600 квартир и жилых домов в Белгороде повреждены за неделю из-за украинских обстрелов, а также с 12 марта - свыше 1200 автомобилей, сообщил мэр города Валентин Демидов. "Всего жилых объектов в работе 2383 объекта, за неделю прирост 1669 - это, в том числе, квартиры, сегодня в работе 2192 квартиры и 191 индивидуальный жилой дом… Восстановительная работа: прежде всего выполняется остекление тепловых контуров, потом балконов и после чего общестроительные работы", - сказал мэр во время оперативного совещания правительства региона. По его словам, изготовление и установка остекления будут проходить поэтапно, предварительно до 31 марта. В ремонтных работах задействованы 24 подрядчика, для оперативности дополнительно привлекли еще 10. Восстановление кровель планируется завершить к середине апреля. "Автомобилей у нас на сегодня в работе 1147. К сожалению, только с 12 по 24 марта мы приросли на 1247 автомобилей. За последнюю неделю мы провели экспертизу 350 транспортных средств. Сегодня мы на 100 автомобилей документы, материалы на оплату предоставим", - уточнил Демидов, добавив, что завершить работы по выплате компенсаций за повреждённые автомобили планируется до 15 мая. По данным мэра, с 11 по 17 марта в Белгороде в результате украинских обстрелов повреждения получили 931 жилой объект, в том числе 882 квартиры в 80 домах и 49 индивидуальных жилых домов, а также 10 социальных объектов.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935015775.html
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935331134.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Валентин Демидов
В Белгороде за неделю повредило более 1600 квартир и жилых домов
В Белгороде за неделю повреждены более 1600 квартир и домов из-за обстрелов ВСУ
БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Более 1600 квартир и жилых домов в Белгороде повреждены за неделю из-за украинских обстрелов, а также с 12 марта - свыше 1200 автомобилей, сообщил мэр города Валентин Демидов.
"Всего жилых объектов в работе 2383 объекта, за неделю прирост 1669 - это, в том числе, квартиры, сегодня в работе 2192 квартиры и 191 индивидуальный жилой дом… Восстановительная работа: прежде всего выполняется остекление тепловых контуров, потом балконов и после чего общестроительные работы", - сказал мэр во время оперативного совещания правительства региона.
По его словам, изготовление и установка остекления будут проходить поэтапно, предварительно до 31 марта. В ремонтных работах задействованы 24 подрядчика, для оперативности дополнительно привлекли еще 10. Восстановление кровель планируется завершить к середине апреля.
"Автомобилей у нас на сегодня в работе 1147. К сожалению, только с 12 по 24 марта мы приросли на 1247 автомобилей. За последнюю неделю мы провели экспертизу 350 транспортных средств. Сегодня мы на 100 автомобилей документы, материалы на оплату предоставим", - уточнил Демидов, добавив, что завершить работы по выплате компенсаций за повреждённые автомобили планируется до 15 мая.
По данным мэра, с 11 по 17 марта в Белгороде в результате украинских обстрелов повреждения получили 931 жилой объект, в том числе 882 квартиры в 80 домах и 49 индивидуальных жилых домов, а также 10 социальных объектов.