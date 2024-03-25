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Суд рассмотрит заявление о принудительной ликвидации "Киви банка" - РИА Новости, 25.03.2024
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08:27 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/bank-1935576227.html
Суд рассмотрит заявление о принудительной ликвидации "Киви банка"
Суд рассмотрит заявление о принудительной ликвидации "Киви банка" - РИА Новости, 25.03.2024
Суд рассмотрит заявление о принудительной ликвидации "Киви банка"
Арбитражный суд Москвы назначил на 10 апреля рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:27
2024-03-25T08:27
экономика
москва
россия
эльвира набиуллина
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
отзыв лицензии у киви банка
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 10 апреля рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из опубликованного определения суда. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Такое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. "Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 22 марта сообщила, что у "Киви банка" есть "значительный профицит средств – более 28 миллиардов рублей, то есть превышение его активов над обязательствами". По словам Набиуллиной, Банк России исходит из того, что все имеющиеся обязательства "Киви банка" будут выполнены. В соответствии с нормами "Закона о банках и банковской деятельности" Банк России "в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации". Этот же закон предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления. Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка". Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви".
https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html
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экономика, москва, россия, эльвира набиуллина, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Москва, Россия, Эльвира Набиуллина, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Суд рассмотрит заявление о принудительной ликвидации "Киви банка"

Суд 10 апреля рассмотрит заявление Банка России о ликвидации "Киви банка"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Отделение банка QIWI в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 10 апреля рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из опубликованного определения суда.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Такое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. "Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В АСВ назвали причину иска "Киви банка" к его собственникам
5 марта, 12:19
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 22 марта сообщила, что у "Киви банка" есть "значительный профицит средств – более 28 миллиардов рублей, то есть превышение его активов над обязательствами". По словам Набиуллиной, Банк России исходит из того, что все имеющиеся обязательства "Киви банка" будут выполнены.
В соответствии с нормами "Закона о банках и банковской деятельности" Банк России "в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации". Этот же закон предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления.
Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка".
Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви".
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей
1 марта, 18:48
 
ЭкономикаМоскваРоссияЭльвира НабиуллинаАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Отзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
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