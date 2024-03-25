https://ria.ru/20240325/azerbaydzhan-1935564160.html

В Азербайджане опровергли поставки мин Украине

В Азербайджане опровергли поставки мин Украине - РИА Новости, 25.03.2024

В Азербайджане опровергли поставки мин Украине

Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло информацию о поставках артиллерийских мин Украине, соответствующее заявление ведомство... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T03:54

2024-03-25T03:54

2024-03-25T03:54

в мире

азербайджан

украина

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло информацию о поставках артиллерийских мин Украине, соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Facebook*.Ранее армянский военный эксперт Владимир Погосян опубликовал в своем Telegram-канале документы киевского суда от ноября 2023 года, в которых упоминается поставка азербайджанской компанией 82-миллиметровых мин на Украину."В ответ на запрос СМИ по этому поводу заявляем, что такая информация является полностью "фейком" и дезинформацией. Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей в армянских Telegram-каналах уже предпринимались", — говорится в публикации.В ведомстве заявили, что данная информация "не имеет под собой никаких оснований" и ее не следует воспринимать всерьез, подчеркнув, что Азербайджан не отправлял никаких военных товаров в указанном направлении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240305/azerbaydzhan-1931180307.html

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в мире, азербайджан, украина