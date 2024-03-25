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В Азербайджане опровергли поставки мин Украине - РИА Новости, 25.03.2024
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03:54 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/azerbaydzhan-1935564160.html
В Азербайджане опровергли поставки мин Украине
В Азербайджане опровергли поставки мин Украине - РИА Новости, 25.03.2024
В Азербайджане опровергли поставки мин Украине
Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло информацию о поставках артиллерийских мин Украине, соответствующее заявление ведомство... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T03:54
2024-03-25T03:54
в мире
азербайджан
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло информацию о поставках артиллерийских мин Украине, соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Facebook*.Ранее армянский военный эксперт Владимир Погосян опубликовал в своем Telegram-канале документы киевского суда от ноября 2023 года, в которых упоминается поставка азербайджанской компанией 82-миллиметровых мин на Украину.&quot;В ответ на запрос СМИ по этому поводу заявляем, что такая информация является полностью &quot;фейком&quot; и дезинформацией. Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей в армянских Telegram-каналах уже предпринимались&quot;, — говорится в публикации.В ведомстве заявили, что данная информация "не имеет под собой никаких оснований" и ее не следует воспринимать всерьез, подчеркнув, что Азербайджан не отправлял никаких военных товаров в указанном направлении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, азербайджан, украина
В мире, Азербайджан, Украина
В Азербайджане опровергли поставки мин Украине

Миноборонпром Азербайджана назвал фейком информацию о поставке мин ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкХвостовик мины
Хвостовик мины - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Хвостовик мины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло информацию о поставках артиллерийских мин Украине, соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Facebook*.
Ранее армянский военный эксперт Владимир Погосян опубликовал в своем Telegram-канале документы киевского суда от ноября 2023 года, в которых упоминается поставка азербайджанской компанией 82-миллиметровых мин на Украину.
«

"В ответ на запрос СМИ по этому поводу заявляем, что такая информация является полностью "фейком" и дезинформацией. Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей в армянских Telegram-каналах уже предпринимались", — говорится в публикации.

В ведомстве заявили, что данная информация "не имеет под собой никаких оснований" и ее не следует воспринимать всерьез, подчеркнув, что Азербайджан не отправлял никаких военных товаров в указанном направлении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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