https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935721146.html
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации - РИА Новости, 25.03.2024
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации
Шесть автомобилей из Алтайского края доставлены участникам спецоперации, в покупке, подготовке и отправке техники приняли участие депутаты, предприниматели,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:12
2024-03-25T18:12
2024-03-25T18:12
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Шесть автомобилей из Алтайского края доставлены участникам спецоперации, в покупке, подготовке и отправке техники приняли участие депутаты, предприниматели, мэрия Барнаула и власти Первомайского района, а также объединение "Разведка Сибирь", сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Не так давно Народный фронт вместе с депутатским корпусом Барнаульской городской думы, барнаульскими предпринимателями, Первомайским районом и "Разведкой Сибирь" при поддержке администрации Барнаула отправили шесть автомобилей в помощь фронту… Автомобили из Алтайского края дошли до бойцов! Вот и обратная связь из ЛНР – машины получены", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, барнаул, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Алтайский край, Барнаул, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность