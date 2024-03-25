https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935721146.html

Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации

Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации - РИА Новости, 25.03.2024

Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации

Шесть автомобилей из Алтайского края доставлены участникам спецоперации, в покупке, подготовке и отправке техники приняли участие депутаты, предприниматели,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:12

2024-03-25T18:12

2024-03-25T18:12

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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Шесть автомобилей из Алтайского края доставлены участникам спецоперации, в покупке, подготовке и отправке техники приняли участие депутаты, предприниматели, мэрия Барнаула и власти Первомайского района, а также объединение "Разведка Сибирь", сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Не так давно Народный фронт вместе с депутатским корпусом Барнаульской городской думы, барнаульскими предпринимателями, Первомайским районом и "Разведкой Сибирь" при поддержке администрации Барнаула отправили шесть автомобилей в помощь фронту… Автомобили из Алтайского края дошли до бойцов! Вот и обратная связь из ЛНР – машины получены", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html

алтайский край

барнаул

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алтайский край, барнаул, сво, гуманитарная помощь, благотворительность