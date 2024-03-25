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Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации - РИА Новости, 25.03.2024
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18:12 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935721146.html
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации - РИА Новости, 25.03.2024
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации
Шесть автомобилей из Алтайского края доставлены участникам спецоперации, в покупке, подготовке и отправке техники приняли участие депутаты, предприниматели,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:12
2024-03-25T18:12
надежные люди
алтайский край
барнаул
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Шесть автомобилей из Алтайского края доставлены участникам спецоперации, в покупке, подготовке и отправке техники приняли участие депутаты, предприниматели, мэрия Барнаула и власти Первомайского района, а также объединение "Разведка Сибирь", сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Не так давно Народный фронт вместе с депутатским корпусом Барнаульской городской думы, барнаульскими предпринимателями, Первомайским районом и "Разведкой Сибирь" при поддержке администрации Барнаула отправили шесть автомобилей в помощь фронту… Автомобили из Алтайского края дошли до бойцов! Вот и обратная связь из ЛНР – машины получены", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html
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алтайский край, барнаул, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Алтайский край, Барнаул, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации

© Фото : Народный фронт Алтайский край/ВКонтактеШесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Народный фронт Алтайский край/ВКонтакте
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Шесть автомобилей из Алтайского края доставлены участникам спецоперации, в покупке, подготовке и отправке техники приняли участие депутаты, предприниматели, мэрия Барнаула и власти Первомайского района, а также объединение "Разведка Сибирь", сообщают в региональном отделении "Народного фронта".
"Не так давно Народный фронт вместе с депутатским корпусом Барнаульской городской думы, барнаульскими предпринимателями, Первомайским районом и "Разведкой Сибирь" при поддержке администрации Барнаула отправили шесть автомобилей в помощь фронту… Автомобили из Алтайского края дошли до бойцов! Вот и обратная связь из ЛНР – машины получены", — говорится в сообщении.
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Надежные людиАлтайский крайБарнаулСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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