https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html

Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода

Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода - РИА Новости, 25.03.2024

Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нужно принимать дополнительные меры для сокращения количества автомобилей, находящихся на открытых... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:55

2024-03-25T14:55

2024-03-25T14:55

специальная военная операция на украине

общество

авто

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нужно принимать дополнительные меры для сокращения количества автомобилей, находящихся на открытых территориях Белгорода. "У нас уже около 400 миллионов (рублей) только в этом году уже выплачено из внебюджета за поврежденные автомобили. Я считаю, что нужно дополнительно прибегать к другим мерам. Например, выбрать кварталы и сокращать количество автомобилей, которые находятся на открытых территориях в городе Белгороде", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства региона в понедельник.Губернатор предложил использовать частные парковки и подземные паркинги с возможностью компенсации затрат автовладельцам на размещение автомобилей в них. "Количество автомобилей в обстреливаемых территориях города надо сокращать. У нас не хватит денег с вами продолжать эту историю. Просто физически не хватит. Прогрессия увеличивается в последнее время", - подчеркнул Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что только с 12 марта в Белгороде повреждено при украинских обстрелах более 1,2 тысячи автомобилей.

https://ria.ru/20240322/terakt-1935032201.html

https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935525521.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов