https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html
Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода
Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода - РИА Новости, 25.03.2024
Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нужно принимать дополнительные меры для сокращения количества автомобилей, находящихся на открытых... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:55
2024-03-25T14:55
2024-03-25T14:55
специальная военная операция на украине
общество
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нужно принимать дополнительные меры для сокращения количества автомобилей, находящихся на открытых территориях Белгорода. "У нас уже около 400 миллионов (рублей) только в этом году уже выплачено из внебюджета за поврежденные автомобили. Я считаю, что нужно дополнительно прибегать к другим мерам. Например, выбрать кварталы и сокращать количество автомобилей, которые находятся на открытых территориях в городе Белгороде", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства региона в понедельник.Губернатор предложил использовать частные парковки и подземные паркинги с возможностью компенсации затрат автовладельцам на размещение автомобилей в них. "Количество автомобилей в обстреливаемых территориях города надо сокращать. У нас не хватит денег с вами продолжать эту историю. Просто физически не хватит. Прогрессия увеличивается в последнее время", - подчеркнул Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что только с 12 марта в Белгороде повреждено при украинских обстрелах более 1,2 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20240322/terakt-1935032201.html
https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935525521.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, авто, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Авто, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов
Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода
Гладков заявил, что необходимо сокращать число автомобилей на улицах Белгорода
БЕЛГОРОД, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нужно принимать дополнительные меры для сокращения количества автомобилей, находящихся на открытых территориях Белгорода.
"У нас уже около 400 миллионов (рублей) только в этом году уже выплачено из внебюджета за поврежденные автомобили. Я считаю, что нужно дополнительно прибегать к другим мерам. Например, выбрать кварталы и сокращать количество автомобилей, которые находятся на открытых территориях в городе Белгороде", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства региона в понедельник.
Губернатор предложил использовать частные парковки и подземные паркинги с возможностью компенсации затрат автовладельцам на размещение автомобилей в них.
"Количество автомобилей в обстреливаемых территориях города надо сокращать. У нас не хватит денег с вами продолжать эту историю. Просто физически не хватит. Прогрессия увеличивается в последнее время", - подчеркнул Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов
сообщил, что только с 12 марта в Белгороде повреждено при украинских обстрелах более 1,2 тысячи автомобилей.