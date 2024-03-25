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Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода - РИА Новости, 25.03.2024
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14:55 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html
Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода
Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода - РИА Новости, 25.03.2024
Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нужно принимать дополнительные меры для сокращения количества автомобилей, находящихся на открытых... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:55
2024-03-25T14:55
специальная военная операция на украине
общество
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белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нужно принимать дополнительные меры для сокращения количества автомобилей, находящихся на открытых территориях Белгорода. "У нас уже около 400 миллионов (рублей) только в этом году уже выплачено из внебюджета за поврежденные автомобили. Я считаю, что нужно дополнительно прибегать к другим мерам. Например, выбрать кварталы и сокращать количество автомобилей, которые находятся на открытых территориях в городе Белгороде", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства региона в понедельник.Губернатор предложил использовать частные парковки и подземные паркинги с возможностью компенсации затрат автовладельцам на размещение автомобилей в них. "Количество автомобилей в обстреливаемых территориях города надо сокращать. У нас не хватит денег с вами продолжать эту историю. Просто физически не хватит. Прогрессия увеличивается в последнее время", - подчеркнул Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что только с 12 марта в Белгороде повреждено при украинских обстрелах более 1,2 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20240322/terakt-1935032201.html
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общество, авто, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Авто, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов
Гладков призвал сократить число машин на улицах Белгорода

Гладков заявил, что необходимо сокращать число автомобилей на улицах Белгорода

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нужно принимать дополнительные меры для сокращения количества автомобилей, находящихся на открытых территориях Белгорода.
"У нас уже около 400 миллионов (рублей) только в этом году уже выплачено из внебюджета за поврежденные автомобили. Я считаю, что нужно дополнительно прибегать к другим мерам. Например, выбрать кварталы и сокращать количество автомобилей, которые находятся на открытых территориях в городе Белгороде", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства региона в понедельник.
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Губернатор предложил использовать частные парковки и подземные паркинги с возможностью компенсации затрат автовладельцам на размещение автомобилей в них.
"Количество автомобилей в обстреливаемых территориях города надо сокращать. У нас не хватит денег с вами продолжать эту историю. Просто физически не хватит. Прогрессия увеличивается в последнее время", - подчеркнул Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что только с 12 марта в Белгороде повреждено при украинских обстрелах более 1,2 тысячи автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАвтоБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВалентин Демидов
 
 
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