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Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации - РИА Новости, 25.03.2024
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16:08 25.03.2024
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Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации
Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации - РИА Новости, 25.03.2024
Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации
Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации, раньше транспорт охранял берега Телецкого озера, а теперь будет сохранять жизнь... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:08
2024-03-25T16:08
надежные люди
ульяновский автомобильный завод (уаз)
республика алтай
майма
благотворительность
гуманитарная помощь
общероссийский народный фронт
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БАРНАУЛ, 25 мар — РИА Новости. Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации, раньше транспорт охранял берега Телецкого озера, а теперь будет сохранять жизнь бойцам, говорится в сообщении "Народного фронта" по Республике Алтай. "Автомобиль охранял телецкие берега, теперь будет сохранять жизнь бойцам! "УАЗ" от Алтайского биосферного заповедника работает на донецком направлении. Боец из Маймы с позывным "Точка" получил автомобиль от Алтайского государственного природного биосферного заповедника. "УАЗ" в хорошем техническом состоянии работает исправно", - говорится в сообщении. Отмечается, что боец благодарит всех, кто участвовал в отправке автомобиля на передовую, а также команду волонтёров, которые готовили "УАЗ" к работе в зоне проведения специальной военной операции.
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ульяновский автомобильный завод (уаз), республика алтай, майма, благотворительность, гуманитарная помощь, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Республика Алтай, Майма, Благотворительность, Гуманитарная помощь, Общероссийский народный фронт

Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации

© Народный Фронт Республика Алтай/ВКонтактеСкриншот из видео передачи автомобиля участникам спецоперации
Скриншот из видео передачи автомобиля участникам спецоперации
© Народный Фронт Республика Алтай/ВКонтакте
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 25 мар — РИА Новости. Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации, раньше транспорт охранял берега Телецкого озера, а теперь будет сохранять жизнь бойцам, говорится в сообщении "Народного фронта" по Республике Алтай.
"Автомобиль охранял телецкие берега, теперь будет сохранять жизнь бойцам! "УАЗ" от Алтайского биосферного заповедника работает на донецком направлении. Боец из Маймы с позывным "Точка" получил автомобиль от Алтайского государственного природного биосферного заповедника. "УАЗ" в хорошем техническом состоянии работает исправно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боец благодарит всех, кто участвовал в отправке автомобиля на передовую, а также команду волонтёров, которые готовили "УАЗ" к работе в зоне проведения специальной военной операции.
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Надежные людиУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Республика АлтайМаймаБлаготворительностьГуманитарная помощьОбщероссийский народный фронт
 
 
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