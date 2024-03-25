https://ria.ru/20240325/avtomobil-1935684681.html

Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации

Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации - РИА Новости, 25.03.2024

Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации

Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации, раньше транспорт охранял берега Телецкого озера, а теперь будет сохранять жизнь... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:08

2024-03-25T16:08

2024-03-25T16:08

надежные люди

ульяновский автомобильный завод (уаз)

республика алтай

майма

благотворительность

гуманитарная помощь

общероссийский народный фронт

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БАРНАУЛ, 25 мар — РИА Новости. Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации, раньше транспорт охранял берега Телецкого озера, а теперь будет сохранять жизнь бойцам, говорится в сообщении "Народного фронта" по Республике Алтай. "Автомобиль охранял телецкие берега, теперь будет сохранять жизнь бойцам! "УАЗ" от Алтайского биосферного заповедника работает на донецком направлении. Боец из Маймы с позывным "Точка" получил автомобиль от Алтайского государственного природного биосферного заповедника. "УАЗ" в хорошем техническом состоянии работает исправно", - говорится в сообщении. Отмечается, что боец благодарит всех, кто участвовал в отправке автомобиля на передовую, а также команду волонтёров, которые готовили "УАЗ" к работе в зоне проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20240322/vnedorozhniki-1934955049.html

республика алтай

майма

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновский автомобильный завод (уаз), республика алтай, майма, благотворительность, гуманитарная помощь, общероссийский народный фронт