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Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации
Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации - РИА Новости, 25.03.2024
Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации
Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации, раньше транспорт охранял берега Телецкого озера, а теперь будет сохранять жизнь... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:08
2024-03-25T16:08
2024-03-25T16:08
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ульяновский автомобильный завод (уаз)
республика алтай
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благотворительность
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общероссийский народный фронт
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БАРНАУЛ, 25 мар — РИА Новости. Алтайский биосферный заповедник передал автомобиль участникам спецоперации, раньше транспорт охранял берега Телецкого озера, а теперь будет сохранять жизнь бойцам, говорится в сообщении "Народного фронта" по Республике Алтай. "Автомобиль охранял телецкие берега, теперь будет сохранять жизнь бойцам! "УАЗ" от Алтайского биосферного заповедника работает на донецком направлении. Боец из Маймы с позывным "Точка" получил автомобиль от Алтайского государственного природного биосферного заповедника. "УАЗ" в хорошем техническом состоянии работает исправно", - говорится в сообщении. Отмечается, что боец благодарит всех, кто участвовал в отправке автомобиля на передовую, а также команду волонтёров, которые готовили "УАЗ" к работе в зоне проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20240322/vnedorozhniki-1934955049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновский автомобильный завод (уаз), республика алтай, майма, благотворительность, гуманитарная помощь, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Республика Алтай, Майма, Благотворительность, Гуманитарная помощь, Общероссийский народный фронт