https://ria.ru/20240325/ataki-1935671744.html

ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 25.03.2024

ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали не менее 10 раз территорию Белгородской области с помощью дронов, пострадали 6 человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:12

2024-03-25T15:12

2024-03-25T15:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

украина

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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали не менее 10 раз территорию Белгородской области с помощью дронов, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, украинская армия 24 марта атаковала семь муниципалитетов области. Было выпущено 37 снарядов из артиллерии, сброшено шесть устройств с дронов, а также четыре атаки с помощью беспилотников. Глава области не указал в сводке количество выпущенных снарядов по Белгороду и приграничным населенным пунктам Грайворонского округа, которые уже несколько недель находятся под массированными обстрелами ВСУ. В воскресенье пострадали 6 мирных жителей, еще один человек обратился за медицинской помощью после обстрела на прошедшей неделе. Различные повреждения выявлены в 16 многоквартирных домах, 62 частных домовладениях, на трех объектах, а также пострадали 43 автомобиля. "В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 4 человека – в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Различные разрушения выявлены в 29 квартирах 14 МКД, 11 частных жилых домовладениях, на одном хозсубъекте. Также повреждено 17 автомобилей. В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 22 артиллерийских снаряда", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Цаповка Борисовского района с дронов сброшено 4 взрывных устройства. Пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. Окраина хутора Лозовая Рудка была атакована с помощью дрона-камикадзе. Как подчеркнул глава региона, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, за прошедшие сутки пострадавших нет. "В Корочанском районе рядом с селом Афанасово обнаружены и изъяты взрывотехниками два совершивших падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе в селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи", - уточнил глава региона. Согласно информации губернатора, в Шебекинском округе в селе Муром с дрона сброшено два взрывных устройства, также село попало под обстрел. Местный жителей получил осколочные ранения головы, ног и поясничной области. Ещё один пострадавший из хутора Мухин самостоятельно обратился за медицинской помощью – в результате обстрела, который произошел на прошедшей неделе, мужчина получил черепно-мозговую травму. По хутору Мухин выпущено 12 минометных снарядов, в селе Середа зафиксировано 3 прилета. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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