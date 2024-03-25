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ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 25.03.2024
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15:12 25.03.2024 (обновлено: 15:13 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/ataki-1935671744.html
ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 25.03.2024
ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали не менее 10 раз территорию Белгородской области с помощью дронов, пострадали 6 человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:12
2024-03-25T15:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
украина
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали не менее 10 раз территорию Белгородской области с помощью дронов, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, украинская армия 24 марта атаковала семь муниципалитетов области. Было выпущено 37 снарядов из артиллерии, сброшено шесть устройств с дронов, а также четыре атаки с помощью беспилотников. Глава области не указал в сводке количество выпущенных снарядов по Белгороду и приграничным населенным пунктам Грайворонского округа, которые уже несколько недель находятся под массированными обстрелами ВСУ. В воскресенье пострадали 6 мирных жителей, еще один человек обратился за медицинской помощью после обстрела на прошедшей неделе. Различные повреждения выявлены в 16 многоквартирных домах, 62 частных домовладениях, на трех объектах, а также пострадали 43 автомобиля. "В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 4 человека – в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Различные разрушения выявлены в 29 квартирах 14 МКД, 11 частных жилых домовладениях, на одном хозсубъекте. Также повреждено 17 автомобилей. В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 22 артиллерийских снаряда", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Цаповка Борисовского района с дронов сброшено 4 взрывных устройства. Пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. Окраина хутора Лозовая Рудка была атакована с помощью дрона-камикадзе. Как подчеркнул глава региона, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, за прошедшие сутки пострадавших нет. "В Корочанском районе рядом с селом Афанасово обнаружены и изъяты взрывотехниками два совершивших падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе в селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи", - уточнил глава региона. Согласно информации губернатора, в Шебекинском округе в селе Муром с дрона сброшено два взрывных устройства, также село попало под обстрел. Местный жителей получил осколочные ранения головы, ног и поясничной области. Ещё один пострадавший из хутора Мухин самостоятельно обратился за медицинской помощью – в результате обстрела, который произошел на прошедшей неделе, мужчина получил черепно-мозговую травму. По хутору Мухин выпущено 12 минометных снарядов, в селе Середа зафиксировано 3 прилета. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Украина
ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с дронов не менее 10 раз

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали не менее 10 раз территорию Белгородской области с помощью дронов, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская армия 24 марта атаковала семь муниципалитетов области. Было выпущено 37 снарядов из артиллерии, сброшено шесть устройств с дронов, а также четыре атаки с помощью беспилотников. Глава области не указал в сводке количество выпущенных снарядов по Белгороду и приграничным населенным пунктам Грайворонского округа, которые уже несколько недель находятся под массированными обстрелами ВСУ. В воскресенье пострадали 6 мирных жителей, еще один человек обратился за медицинской помощью после обстрела на прошедшей неделе. Различные повреждения выявлены в 16 многоквартирных домах, 62 частных домовладениях, на трех объектах, а также пострадали 43 автомобиля.
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"В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 4 человека – в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Различные разрушения выявлены в 29 квартирах 14 МКД, 11 частных жилых домовладениях, на одном хозсубъекте. Также повреждено 17 автомобилей. В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 22 артиллерийских снаряда", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Цаповка Борисовского района с дронов сброшено 4 взрывных устройства. Пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. Окраина хутора Лозовая Рудка была атакована с помощью дрона-камикадзе. Как подчеркнул глава региона, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, за прошедшие сутки пострадавших нет.
«
Корочанском районе рядом с селом Афанасово обнаружены и изъяты взрывотехниками два совершивших падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе в селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи", - уточнил глава региона.
Согласно информации губернатора, в Шебекинском округе в селе Муром с дрона сброшено два взрывных устройства, также село попало под обстрел. Местный жителей получил осколочные ранения головы, ног и поясничной области. Ещё один пострадавший из хутора Мухин самостоятельно обратился за медицинской помощью – в результате обстрела, который произошел на прошедшей неделе, мужчина получил черепно-мозговую травму. По хутору Мухин выпущено 12 минометных снарядов, в селе Середа зафиксировано 3 прилета.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский районУкраина
 
 
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