https://ria.ru/20240325/armeniya-1935601574.html

В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны

В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны - РИА Новости, 25.03.2024

В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны

Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:53

2024-03-25T10:53

2024-03-25T10:53

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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра обороны Сурена Папикяна на закрытом заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности. Участники заседания обсудят отчет о выполнении бюджета 2023 года министерствами обороны, МВД и Службой нацбезопасности. Открытая часть заседания транслировалась в YouTube-канале парламента. "Прошу положить все телефоны в сейф, чтобы противники не смогли слушать содержание нашего закрытого заседания", - сказал глава комиссии Андраник Кочарян. Перед началом закрытого заседания министр обороны выступил с коротким вступительным словом, сообщив, что в 2023 году на пять программ минобороны из госбюджета было выделено 526,47 миллиарда драмов (1,3 миллиарда долларов), реализация бюджетного финансирования составила 99,8%.

https://radiosputnik.ru/20240324/erevan-1935503763.html

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