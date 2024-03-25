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В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны - РИА Новости, 25.03.2024
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10:53 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/armeniya-1935601574.html
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны - РИА Новости, 25.03.2024
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны
Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:53
2024-03-25T10:53
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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра обороны Сурена Папикяна на закрытом заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности. Участники заседания обсудят отчет о выполнении бюджета 2023 года министерствами обороны, МВД и Службой нацбезопасности. Открытая часть заседания транслировалась в YouTube-канале парламента. "Прошу положить все телефоны в сейф, чтобы противники не смогли слушать содержание нашего закрытого заседания", - сказал глава комиссии Андраник Кочарян. Перед началом закрытого заседания министр обороны выступил с коротким вступительным словом, сообщив, что в 2023 году на пять программ минобороны из госбюджета было выделено 526,47 миллиарда драмов (1,3 миллиарда долларов), реализация бюджетного финансирования составила 99,8%.
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в мире, армения
В мире, Армения
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны

У депутатов парламента Армении собрали телефоны перед выступлением Папикяна

© Фото : Министерство обороны Республики АрменияМинистр обороны Армении Сурен Папикян
Министр обороны Армении Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Армения
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра обороны Сурена Папикяна на закрытом заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.
Участники заседания обсудят отчет о выполнении бюджета 2023 года министерствами обороны, МВД и Службой нацбезопасности. Открытая часть заседания транслировалась в YouTube-канале парламента.
«
"Прошу положить все телефоны в сейф, чтобы противники не смогли слушать содержание нашего закрытого заседания", - сказал глава комиссии Андраник Кочарян.
Перед началом закрытого заседания министр обороны выступил с коротким вступительным словом, сообщив, что в 2023 году на пять программ минобороны из госбюджета было выделено 526,47 миллиарда драмов (1,3 миллиарда долларов), реализация бюджетного финансирования составила 99,8%.
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