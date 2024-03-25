https://ria.ru/20240325/armeniya-1935601574.html
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны - РИА Новости, 25.03.2024
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны
Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:53
2024-03-25T10:53
2024-03-25T10:53
в мире
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809528661_0:0:958:539_1920x0_80_0_0_365d5477d0641d1180c48b62446670f9.jpg
ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра обороны Сурена Папикяна на закрытом заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности. Участники заседания обсудят отчет о выполнении бюджета 2023 года министерствами обороны, МВД и Службой нацбезопасности. Открытая часть заседания транслировалась в YouTube-канале парламента. "Прошу положить все телефоны в сейф, чтобы противники не смогли слушать содержание нашего закрытого заседания", - сказал глава комиссии Андраник Кочарян. Перед началом закрытого заседания министр обороны выступил с коротким вступительным словом, сообщив, что в 2023 году на пять программ минобороны из госбюджета было выделено 526,47 миллиарда драмов (1,3 миллиарда долларов), реализация бюджетного финансирования составила 99,8%.
https://radiosputnik.ru/20240324/erevan-1935503763.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809528661_7:0:951:708_1920x0_80_0_0_ae1de19f5021f0974c62ac864bd60098.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
В Армении у депутатов собрали телефоны перед выступлением министра обороны
У депутатов парламента Армении собрали телефоны перед выступлением Папикяна
ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Телефоны депутатов парламента Армении и представителей силовых структур спрятали в специальный сейф для защиты от прослушивания перед выступлением министра обороны Сурена Папикяна на закрытом заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.
Участники заседания обсудят отчет о выполнении бюджета 2023 года министерствами обороны, МВД и Службой нацбезопасности. Открытая часть заседания транслировалась в YouTube-канале парламента.
«
"Прошу положить все телефоны в сейф, чтобы противники не смогли слушать содержание нашего закрытого заседания", - сказал глава комиссии Андраник Кочарян.
Перед началом закрытого заседания министр обороны выступил с коротким вступительным словом, сообщив, что в 2023 году на пять программ минобороны из госбюджета было выделено 526,47 миллиарда драмов (1,3 миллиарда долларов), реализация бюджетного финансирования составила 99,8%.