https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей

На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей - РИА Новости, 25.03.2024

На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей

На экране, расположенном на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, появилось изображение летящих журавлей в память о жертвах теракта в "Крокусе",... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:06

2024-03-25T00:06

2024-03-25T00:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

москва

украина

владимир путин

муслим магомаев

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На экране, расположенном на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, появилось изображение летящих журавлей в память о жертвах теракта в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости. Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал. Такие же изображения появились на экранах в Москве и других городах России. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935517930.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935167096.html

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россия, москва, украина, владимир путин, муслим магомаев, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)