На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей
Летящие журавли появились на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкция "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
Акция "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На экране, расположенном на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, появилось изображение летящих журавлей в память о жертвах теракта в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал. Такие же изображения появились на экранах в Москве и других городах России.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.