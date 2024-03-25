https://ria.ru/20240325/aktsii-1935770218.html

Голикова назвала число участников акций памяти жертв теракта в "Крокусе"

Голикова назвала число участников акций памяти жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Голикова назвала число участников акций памяти жертв теракта в "Крокусе"

Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что более 1,6 миллиона человек поучаствовали в акциях памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле" РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:03

2024-03-25T22:03

2024-03-25T22:03

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

татьяна голикова

маргарита симоньян

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что более 1,6 миллиона человек поучаствовали в акциях памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле" 24-25 марта. "В день общенационального траура 24 марта и 25 марта в регионах прошли и проходят акции, которые направлены на единение жителей страны и демонстрацию чувства сопричастности к произошедшим событиям. Всего в проведении акции приняли участие 257,5 тысячи добровольцев, участниками акции стали 1,6 миллиона граждан", - сказала она в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проекция журавлей на здании "Крокус сити холла" в память о погибших Проекция журавлей на здании "Крокуса" в память о погибших. Принять участие в акции "Летят журавли" может каждый, для этого надо сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Акция получила название в честь песни "Журавли", исполнением которой был известен Муслим Магомаев. Концертный зал, где произошла трагедия, носит его имя. 2024-03-25T22:03 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, татьяна голикова, маргарита симоньян, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)