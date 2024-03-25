https://ria.ru/20240325/aeroekspress-1935661315.html

В "Аэроэкспресс" рассказали об обращениях на возврат денег за билеты

В "Аэроэкспресс" рассказали об обращениях на возврат денег за билеты - РИА Новости, 25.03.2024

В "Аэроэкспресс" рассказали об обращениях на возврат денег за билеты

"Аэроэкспресс" получил около 70 обращений на возврат денег за проезд на поездах и экспресс-автобусах, которые курсируют между Москвой и столичными аэропортами,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:33

2024-03-25T14:33

2024-03-25T14:33

теракт в "крокус сити холле"

россия

маргарита симоньян

аэроэкспресс

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Аэроэкспресс" получил около 70 обращений на возврат денег за проезд на поездах и экспресс-автобусах, которые курсируют между Москвой и столичными аэропортами, от пассажиров, чьи планы изменились из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в компании. "Аэроэкспресс" ранее сообщал о такой возможности. "На данный момент поступило порядка 70 обращений на возврат денежных средств за ранее купленные билеты по причине изменения планов пассажиров. Сотрудники компании уже начали процесс оформления возврата по поступившим заявкам. Все новые обращения также будут рассматриваться в оперативном порядке", - сообщили РИА Новости в компании в понедельник. Для возврата средств пассажиру надо написать заявление на форме обратной связи на сайте "Аэроэкспресса", приложив подтверждающие документы, или обратиться на горячую линию компании. Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о 143 жертвах. Пострадали, по данным МЧС, 152 человека. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/pobeda-1935215247.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, маргарита симоньян, аэроэкспресс, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество