https://ria.ru/20240324/zaym-1935439723.html

Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов, заявили в Раде

Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов, заявили в Раде - РИА Новости, 24.03.2024

Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов, заявили в Раде

Украина получила от Японии займ в размере 230 миллионов долларов, сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:00

2024-03-24T11:00

2024-03-24T11:00

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украина получила от Японии займ в размере 230 миллионов долларов, сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. "Украина получила от Японии ссуду в размере 230 миллионов долларов… По объемам поддержки (с февраля 2022 года – ред.) это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По словам депутата, в январе-феврале 2024 года из 1,2 миллиарда долларов всей внешней помощи – 901 миллион долларов приходится на Японию. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа 10 марта газете Financial Times заявила, что Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву. Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.

https://ria.ru/20240321/postavki-1934799190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, япония