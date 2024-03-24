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Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов, заявили в Раде - РИА Новости, 24.03.2024
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11:00 24.03.2024
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Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов, заявили в Раде
Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов, заявили в Раде - РИА Новости, 24.03.2024
Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов, заявили в Раде
Украина получила от Японии займ в размере 230 миллионов долларов, сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:00
2024-03-24T11:00
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украина получила от Японии займ в размере 230 миллионов долларов, сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. "Украина получила от Японии ссуду в размере 230 миллионов долларов… По объемам поддержки (с февраля 2022 года – ред.) это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По словам депутата, в январе-феврале 2024 года из 1,2 миллиарда долларов всей внешней помощи – 901 миллион долларов приходится на Японию. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа 10 марта газете Financial Times заявила, что Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву. Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
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в мире, украина, япония
В мире, Украина, Япония
Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов, заявили в Раде

Депутат Гетманцев: Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украина получила от Японии займ в размере 230 миллионов долларов, сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
"Украина получила от Японии ссуду в размере 230 миллионов долларов… По объемам поддержки (с февраля 2022 года – ред.) это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
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По словам депутата, в январе-феврале 2024 года из 1,2 миллиарда долларов всей внешней помощи – 901 миллион долларов приходится на Японию.
Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа 10 марта газете Financial Times заявила, что Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву.
Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
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