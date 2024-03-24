https://ria.ru/20240324/zaporozhe-1935399684.html

Рогов назвал упразднение облсовета страхом Зеленского потерять Запорожье

Рогов назвал упразднение облсовета страхом Зеленского потерять Запорожье - РИА Новости, 24.03.2024

Рогов назвал упразднение облсовета страхом Зеленского потерять Запорожье

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что решение киевских властей упразднить Запорожский облсовет... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:10

2024-03-24T02:10

2024-03-24T02:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что решение киевских властей упразднить Запорожский облсовет продиктовано страхом Владимира Зеленского потерять контроль над Запорожьем. Ранее депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета, полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время военного положения переданы областной военной администрации. "Упразднение облсовета продиктовано страхом Зеленского потерять контроль над оккупированным украинскими боевиками городом Запорожьем и части северных районов. Зеленский стремится полностью отодвинуть от власти местное население, лишив их возможности быть представленными во власти, отдав при этом все на откуп своим ставленникам", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Запорожский облсовет заседал в Запорожье и уже значительное время практически не функционировал, так как против депутатов начали возбуждать уголовные и административные дела, оказывать давление и запугивать. "Даже в таком статусе облсовет пугал Зеленского", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240320/naemniki-1934474673.html

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