https://ria.ru/20240324/zanyatiya-1935510169.html

Тему занятия "Разговоры о важном" заменили на "Единство народов России"

Тему занятия "Разговоры о важном" заменили на "Единство народов России" - РИА Новости, 24.03.2024

Тему занятия "Разговоры о важном" заменили на "Единство народов России"

Тему внеурочного занятия "Разговоры о важном", которые проходят в российских школах каждый понедельник, изменили на "Единство народов России", следует из... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:31

2024-03-24T18:31

2024-03-24T18:31

россия

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Тему внеурочного занятия "Разговоры о важном", которые проходят в российских школах каждый понедельник, изменили на "Единство народов России", следует из информации на сайте занятий. Согласно календарно-тематическому планированию "Разговоров о важном", после занятия "Крым и Севастополь: 10 лет в родной гавани" должно было пройти занятие "Россия - спортивная держава", на данный момент тема занятия на 25 марта - "Единство народов России". На иллюстрации к занятию размещена картинка с надписью "Скорбим со всей страной. Крокус Сити Холл. 22.03.2024". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)