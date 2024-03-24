https://ria.ru/20240324/zamykanie-1935550892.html

Короткое замыкание на ЛЭП напугало жителей Нижнего Новгорода

Короткое замыкание на ЛЭП напугало жителей Нижнего Новгорода - РИА Новости, 24.03.2024

Короткое замыкание на ЛЭП напугало жителей Нижнего Новгорода

Напугавший нижегородцев звук, похожий на взрыв, оказался технической аварией на высоковольтной линии электропередач, заявил глава Нижнего Новгорода Юрий... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:53

2024-03-24T23:53

2024-03-24T23:53

происшествия

нижний новгород

россети

нижновэнерго

юрий шалабаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Напугавший нижегородцев звук, похожий на взрыв, оказался технической аварией на высоковольтной линии электропередач, заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. Поздно вечером в местных соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео с камер наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку, сопровождающуюся звуком взрыва, в районе микрорайона Сортировка в Нижнем Новгороде. Инцидент вызвал множество взволнованных комментариев. "По ситуации в микрорайоне Сортировка: по актуальной информации, произошла техническая авария на высоковольтной линии 110 Вольт. Система электроснабжения в автоматическом режиме переключилась на резервную. Специалисты ПАО "Россети" сейчас работают на месте", - написал Шалабаев.Он добавил, что у жителей микрорайона электроснабжение не прерывалось и на данный момент поступает в полном объёме. В свою очередь, в Нижновэнерго сообщили, что "в 20.41 с успешным автоматическим повторным включением отключалась высоковольтная линия 110 киловатт". Отмечается, что произошло "короткое замыкание на опоре с повреждением изолятора". Подчеркивается, что сейчас электроснабжение подается в штатном режиме, отключенных потребителей нет.

https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний новгород, россети, нижновэнерго, юрий шалабаев