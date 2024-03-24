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Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии - РИА Новости, 24.03.2024
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Религия
 
12:20 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935451582.html
Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии
Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии - РИА Новости, 24.03.2024
Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии
Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году была не только попыткой Запада разрушить славянское государство, но это и "очередной показательный эпизод извечной... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:20
2024-03-24T12:20
религия
сербия
косово
югославия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
русская православная церковь
сербская православная церковь
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году была не только попыткой Запада разрушить славянское государство, но это и "очередной показательный эпизод извечной борьбы против Православной веры и ее носителей, ведущейся князем мира сего", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в столичном храме Христа Спасителя. Соответствующее послание патриарха Кирилла к патриарху Сербскому Порфирию "по случаю 25-й годовщины начала агрессии Североатлантического альянса против Союзной Республики Югославия" опубликовано на сайте Русской православной церкви. "Произошедшие четверть века назад трагические события — не только одна из печальных страниц в современной политической истории Европы, связанная со стремлением стран западного мира разрушить крупное славянское государство путем поощрения и поддержки националистического сепаратизма, но и очередной показательный эпизод извечной борьбы против Православной веры и ее носителей, ведущейся князем мира сего (Ин. 12:31). Очевидно, что главной целью агрессоров было отторжение от Сербии ее автономного края Косова и Метохии — земли, являющейся колыбелью Сербского Православия", - написал патриарх Кирилл. Он отметил мужество и стойкость сербского народа, проявленные в этом неравном противостоянии, которые "вновь подтвердили справедливость слов святого благоверного князя Александра Невского: "Не в силе Бог, а в правде". "В те страшные дни мне довелось бывать в Белграде и собственными глазами видеть не только разрушительные удары по городу, но и проявления несокрушимой воли его жителей — несломленных, непобежденных, исполненных силы духа и достоинства. Пробудив в народе историческую память, трагедия сподвигла тогда многих современников вернуться к святой отеческой вере, осознать причастность Косовскому завету, почувствовать личную ответственность за судьбу любимой родины, за духовный выбор своих детей и будущих поколений", - отметил патриарх Кирилл. Также он подчеркнул, что и тогда, и сейчас Русская православная церковь обличала случившееся беззаконие, "стараясь привлечь внимание мировой общественности к совершавшемуся при молчаливой поддержке стран Запада преступлению — разрушению вековых святынь Сербской православной церкви, кульминацией которого стал печально известный жестокий погром 2004 года". "Возношу молитвы о упокоении чад Церкви святителя Саввы, погибших от бомбардировок, а также о всех, кто пал от рук экстремистов. Вечная им память", - заключил патриарх Кирилл. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html
https://ria.ru/20230914/sholts-1896385914.html
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сербия, косово, югославия, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, русская православная церковь, сербская православная церковь, нато, религия
Религия, Сербия, Косово, Югославия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Александр Невский, Русская православная церковь, Сербская православная церковь, НАТО, Религия
Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии

Патриарх Кирилл назвал атаку НАТО на Югославию борьбой дьявола с православием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году была не только попыткой Запада разрушить славянское государство, но это и "очередной показательный эпизод извечной борьбы против Православной веры и ее носителей, ведущейся князем мира сего", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в столичном храме Христа Спасителя.
Соответствующее послание патриарха Кирилла к патриарху Сербскому Порфирию "по случаю 25-й годовщины начала агрессии Североатлантического альянса против Союзной Республики Югославия" опубликовано на сайте Русской православной церкви.
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"Произошедшие четверть века назад трагические события — не только одна из печальных страниц в современной политической истории Европы, связанная со стремлением стран западного мира разрушить крупное славянское государство путем поощрения и поддержки националистического сепаратизма, но и очередной показательный эпизод извечной борьбы против Православной веры и ее носителей, ведущейся князем мира сего (Ин. 12:31). Очевидно, что главной целью агрессоров было отторжение от Сербии ее автономного края Косова и Метохии — земли, являющейся колыбелью Сербского Православия", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил мужество и стойкость сербского народа, проявленные в этом неравном противостоянии, которые "вновь подтвердили справедливость слов святого благоверного князя Александра Невского: "Не в силе Бог, а в правде".
"В те страшные дни мне довелось бывать в Белграде и собственными глазами видеть не только разрушительные удары по городу, но и проявления несокрушимой воли его жителей — несломленных, непобежденных, исполненных силы духа и достоинства. Пробудив в народе историческую память, трагедия сподвигла тогда многих современников вернуться к святой отеческой вере, осознать причастность Косовскому завету, почувствовать личную ответственность за судьбу любимой родины, за духовный выбор своих детей и будущих поколений", - отметил патриарх Кирилл.
Также он подчеркнул, что и тогда, и сейчас Русская православная церковь обличала случившееся беззаконие, "стараясь привлечь внимание мировой общественности к совершавшемуся при молчаливой поддержке стран Запада преступлению — разрушению вековых святынь Сербской православной церкви, кульминацией которого стал печально известный жестокий погром 2004 года".
"Возношу молитвы о упокоении чад Церкви святителя Саввы, погибших от бомбардировок, а также о всех, кто пал от рук экстремистов. Вечная им память", - заключил патриарх Кирилл.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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