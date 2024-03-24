https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935451582.html

Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии

Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии - РИА Новости, 24.03.2024

Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии

Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году была не только попыткой Запада разрушить славянское государство, но это и "очередной показательный эпизод извечной... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:20

2024-03-24T12:20

2024-03-24T12:20

религия

сербия

косово

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сербская православная церковь

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году была не только попыткой Запада разрушить славянское государство, но это и "очередной показательный эпизод извечной борьбы против Православной веры и ее носителей, ведущейся князем мира сего", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в столичном храме Христа Спасителя. Соответствующее послание патриарха Кирилла к патриарху Сербскому Порфирию "по случаю 25-й годовщины начала агрессии Североатлантического альянса против Союзной Республики Югославия" опубликовано на сайте Русской православной церкви. "Произошедшие четверть века назад трагические события — не только одна из печальных страниц в современной политической истории Европы, связанная со стремлением стран западного мира разрушить крупное славянское государство путем поощрения и поддержки националистического сепаратизма, но и очередной показательный эпизод извечной борьбы против Православной веры и ее носителей, ведущейся князем мира сего (Ин. 12:31). Очевидно, что главной целью агрессоров было отторжение от Сербии ее автономного края Косова и Метохии — земли, являющейся колыбелью Сербского Православия", - написал патриарх Кирилл. Он отметил мужество и стойкость сербского народа, проявленные в этом неравном противостоянии, которые "вновь подтвердили справедливость слов святого благоверного князя Александра Невского: "Не в силе Бог, а в правде". "В те страшные дни мне довелось бывать в Белграде и собственными глазами видеть не только разрушительные удары по городу, но и проявления несокрушимой воли его жителей — несломленных, непобежденных, исполненных силы духа и достоинства. Пробудив в народе историческую память, трагедия сподвигла тогда многих современников вернуться к святой отеческой вере, осознать причастность Косовскому завету, почувствовать личную ответственность за судьбу любимой родины, за духовный выбор своих детей и будущих поколений", - отметил патриарх Кирилл. Также он подчеркнул, что и тогда, и сейчас Русская православная церковь обличала случившееся беззаконие, "стараясь привлечь внимание мировой общественности к совершавшемуся при молчаливой поддержке стран Запада преступлению — разрушению вековых святынь Сербской православной церкви, кульминацией которого стал печально известный жестокий погром 2004 года". "Возношу молитвы о упокоении чад Церкви святителя Саввы, погибших от бомбардировок, а также о всех, кто пал от рук экстремистов. Вечная им память", - заключил патриарх Кирилл. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html

https://ria.ru/20230914/sholts-1896385914.html

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Дарья Буймова

сербия, косово, югославия, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, русская православная церковь, сербская православная церковь, нато, религия