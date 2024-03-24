США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем
CENTCOM: США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем
© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США нанесли удары по шести беспилотникам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) над Красным морем, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
"Между 6.50 и 9.50 утра по времени Саны (совпадает с мск) силы США, в том числе корабль USS Carney (DDG 64), атаковали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) хуситов над южной частью Красного моря. Пять упали в Красное море, а один улетел вглубь страны, в контролируемые хуситами районы Йемена. Было установлено, что эти БПЛА представляют непосредственную угрозу США, коалиции и торговым судам в регионе", - говорится в сообщении CENTCOM.
По данным Центрального командования ВС США, хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет в район нахождения моторного судна Huang Pu, шедшего под флагом Панамы и принадлежащего Китаю. Как отмечается, одна из ракет была выпущена непосредственно по судну, в результате чего оно "получило минимальные повреждения, а пожар на борту был потушен в течение 30 минут". "О пострадавших не сообщалось, судно возобновило свой курс", - говорится в заявлении.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.