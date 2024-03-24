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США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем - РИА Новости, 24.03.2024
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06:04 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/yemen-1935406797.html
США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем
США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем - РИА Новости, 24.03.2024
США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем
США нанесли удары по шести беспилотникам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) над Красным морем, сообщило Центральное... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T06:04
2024-03-24T06:04
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красное море
сша
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ансар алла
вооруженные силы сша
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США нанесли удары по шести беспилотникам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) над Красным морем, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X. "Между 6.50 и 9.50 утра по времени Саны (совпадает с мск) силы США, в том числе корабль USS Carney (DDG 64), атаковали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) хуситов над южной частью Красного моря. Пять упали в Красное море, а один улетел вглубь страны, в контролируемые хуситами районы Йемена. Было установлено, что эти БПЛА представляют непосредственную угрозу США, коалиции и торговым судам в регионе", - говорится в сообщении CENTCOM. По данным Центрального командования ВС США, хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет в район нахождения моторного судна Huang Pu, шедшего под флагом Панамы и принадлежащего Китаю. Как отмечается, одна из ракет была выпущена непосредственно по судну, в результате чего оно "получило минимальные повреждения, а пожар на борту был потушен в течение 30 минут". "О пострадавших не сообщалось, судно возобновило свой курс", - говорится в заявлении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240322/khusity-1934833827.html
https://ria.ru/20240323/yemen-1935349644.html
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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Военная операция США и Британии в Йемене
США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем

CENTCOM: США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США нанесли удары по шести беспилотникам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) над Красным морем, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
"Между 6.50 и 9.50 утра по времени Саны (совпадает с мск) силы США, в том числе корабль USS Carney (DDG 64), атаковали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) хуситов над южной частью Красного моря. Пять упали в Красное море, а один улетел вглубь страны, в контролируемые хуситами районы Йемена. Было установлено, что эти БПЛА представляют непосредственную угрозу США, коалиции и торговым судам в регионе", - говорится в сообщении CENTCOM.
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По данным Центрального командования ВС США, хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет в район нахождения моторного судна Huang Pu, шедшего под флагом Панамы и принадлежащего Китаю. Как отмечается, одна из ракет была выпущена непосредственно по судну, в результате чего оно "получило минимальные повреждения, а пожар на борту был потушен в течение 30 минут". "О пострадавших не сообщалось, судно возобновило свой курс", - говорится в заявлении.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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В миреКрасное мореСШАЙеменАнсар АллаВооруженные силы СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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