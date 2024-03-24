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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 24.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:13
2024-03-24T11:13
2024-03-24T11:13
специальная военная операция на украине
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ивано-франковская область
украина
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах в регионе пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
"Общественное": в Ивано-Франковской области прогремели взрывы