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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области - РИА Новости, 24.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области

Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:48

2024-03-24T10:48

2024-03-24T10:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."Взрывы во Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Официальной информации о взрывах в регионе пока не поступало.

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львовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, львовская область