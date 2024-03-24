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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области - РИА Новости, 24.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области
Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:48
2024-03-24T10:48
2024-03-24T10:48
специальная военная операция на украине
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львовская область
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."Взрывы во Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Официальной информации о взрывах в регионе пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области
"Страна": во Львовской области прогремели взрывы
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости.
Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua
".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
"Взрывы во Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах в регионе пока не поступало.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине